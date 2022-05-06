SEA Games 31: Министерство выпускает значки для транспортных средств

Некоторые значки для транспортных средств SEA Games 31.

Министерство транспорта выпустило набор значков для идентификации транспортных средств, обслуживающих предстоящие 31-е Игры Юго-Восточной Азии (SEA Games 31).

4 мая оно сообщило, что попросило Департамент дорожной милиции при Министерстве общественной безопасности проинформировать соответствующие подразделения о значках, чтобы обеспечить беспрепятственное движение во время регионального спортивного мероприятия.

Между тем, его Департаменту дорожного движения было приказано уведомить Вьетнамскую корпорацию скоростной автомагистрали, инвесторов в транспортных проектах «строительства-эксплуатации-передачи» и соответствующие предприятия в местах проведения соревнований, чтобы открыть пункты взимания платы и контролировать движение для приоритетных транспортных средств.

С 12 по 23 мая в Ханое и 11 близлежащих населенных пунктах запланировано проведение SEA Games 31, посвященное теме «Ради более сильной Юго-Восточной Азии». В Играх будут представлены 40 видов спорта, 526 мероприятий и соберутся 10.000 участников.

Это второй раз, когда Вьетнам принимает Игры SEA, после 22-х Игр в 2003 году



