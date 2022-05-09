SEA Games 31: Вьетнам сыграл футбольный матч вничью в рамках SEA Games 31 против Филиппин

Игроки Вьетнама. Фото: ВИА

Вьетнам сыграл вничью в футбольном матче среди мужчин против Филиппин на стадионе Вьетчи в провинции Футхо 8 мая в рамках проходящих 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31).

Вьетнамская сборная U23 начала свой второй матч с приподнятым настроением после победы над Индонезией со счетом 3:0 два дня назад, в то время как проигравшие Филиппины придерживались осторожного подхода, хотя они также одержали победу со счетом 4:0 над Восточным Тимором два дня назад.

Многочисленные хорошие моменты появлялись у вьетнамской сборной, но превратить их в голы ей не удалось.

Сразу после перерыва главный тренер Вьетнама Пак Ханг Сео отправил на поле запасных игроков, чтобы усилить давление на Филиппины, и действительно, у Вьетнама было намного больше шансов, но ни один из них не смог пробить гол в ворота Филиппин, поскольку их защита была эффективной.

Ничья 0:0 позволила Филиппинам сохранить первое место в группе А с 4 очками. За ними следует Вьетнам, также с 4 очками.

Вьетнам сыграет с Мьянмой 13 мая.

SEA Games 31 на тему «Ради более сильной Юго-Восточной Азии» пройдет в столице и 11 соседних провинциях и городах с 12 по 23 мая.

Ожидается, что Игры привлекут около 10.000 участников, включая 40 видов спорта и 526 соревнований. Мероприятие, проходящее раз в два года, изначально было запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за пандемии COVID-19.