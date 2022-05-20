SEA Games 31: Вьетнам сохранил региональный «трон» в легкой атлетике

Марафонец Хоанг Нгуен Тхань. Фото: ВИА

Соревнования по легкой атлетике SEA Games 31 завершились 19 мая последними четырьмя соревнованиями, и Вьетнам сохранил свой «трон».

Вьетнамская делегация вошла в историю, выиграв 22 золотые медали, превысив поставленную цель в 15-17. Легкая атлетика продолжала оставаться «золотой жилой» Вьетнама на крупнейшем спортивном мероприятии региона.

Благодаря этим достижениям Вьетнам три года подряд возглавлял список медалей по легкой атлетике.

Только утром 19 мая спортсмены принимающей страны завоевали золото в трех из четырех соревнований.

Хоанг Нгуен Тхань принес домой первую в истории золотую медаль в мужском марафоне на SEA Games, утолив жажду Вьетнама после более чем 60 лет.

Тхань столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны действующего чемпиона Агуса Прайого из Индонезии и Тони А-Тита Пейна из Таиланда.

Он пришел к финишу первым после 2:25:08, быстрее Прайого, занявшего второе место, на 30 секунд, и установил новый личный рекорд.

Во Суан Винь и Нгуен Тхи Тхань Фук также одержали победу в мужской и женской ходьбе на 20 км соответственно.

Буй Тхи Нгуен показала результат в 13,51 и выиграла золото в беге на 100 м с барьерами среди женщин, а Ло Тхи Хоанг преподнесла сюрприз в метании копья среди женщин с результатом 56,37 м, установив новый рекорд SEA Games.

Бегуны Нгуен Тхи Оань и Нгуен Тхи Хуен стали выдающимися золотыми медалистами Вьетнама.

Оань успешно защитила свой титул в трех своих сильных категориях: 1.500 м среди женщин; бег с препятствиями на 5.000 и 3.000 метров, в котором она побила собственный рекорд, установленный на предыдущих Играх SEA.

В этом году Хуен завоевала 10-е золото за свою коллекцию золотых медалей на Играх SEA.

Самым большим сожалением было то, что Ле Ту Чинь была исключена из SEA Games 31 из-за травм, что является значительным поражением для принимающей страны в женских забегах на 100 и 200 метров и эстафете 4х100 метров. На двух предыдущих Играх она завоевала 4 золотые медали.

Спортивные соревнования проходили на Национальном стадионе Мидинь в Ханое с 14 по 19 мая.

Успех в легкой атлетике, прозванной «Королевой спорта» и популярной олимпийской, доказал, что Вьетнам находится на правильном пути в инвестиционной стратегии спорта.

Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Вьетнама Нгуен Мань Хунг выразил надежду, что последние достижения вдохновят молодые таланты на дальнейший взлет легкой атлетики страны.

На SEA Games 29, проходившем в Малайзии в 2017 году, команда впервые в истории регионального спортивного мероприятия завоевала до 17 золотых медалей, почти вдвое превысив результаты Таиланда, хотя первоначальная цель была установлена на уровне 10-12 золотых медалей.

Два года спустя легкоатлеты Вьетнама завоевали 16 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых медалей, сохранив свое первое место в таблице медалей на 30-х играх SEA Games на Филиппинах.

SEA Games 31 на тему «За укрепление Юго-Восточной Азии» проходит в Ханое и 11 соседних провинциях и городах до 23 мая.

Игры включают 40 видов спорта и 523 мероприятия, в которых принимают участие около 10.000 человек. Мероприятие, проходящее раз в два года, изначально было запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за пандемии COVID-19.



