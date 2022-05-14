SEA Games 31: Вьетнам произвел сильное впечатление на международные СМИ

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В статье, опубликованной на сайте МОК, говорится: «Прошла красочная и впечатляющая церемония открытия SEA Games 31 со многими интересными выступлениями. Изюминкой данного мероприятия стал лотосовый танец с изображениями 11 лубочных народных картин Донгхо».

В сингапурской газете Straits Times также была размещена статья: "SEA Games снова проводятся во Вьетнаме после почти 20 лет. На церемонии открытия SEA Games более 20 тыс. зрителей на стадионе Мидинь в Ханое насладились многочисленными интересными выступлениями и поразительным салютом». Это первые SEA Games, которые проводятся после периода пандемии COVID-19. Вьетнам и страны Юго-Восточной Азии уверенно возвращаются к новой нормальности. Сингарский телеканал ANC высоко оценил открытие SEA Games 31 во Вьетнаме. Информационное агентство Малайзии Бернама также передало, что открытие SEA Games во Вьетнаме произвело сильное впечатление на международные СМИ. Аналогичные комметарии также сделали другие зарубежные СМИ и крупные международные информационные агентства, аккредитованные во Вьетнаме, такие как малайзийская ежедневная газета The Star, тайская газета, Синьхуа, AP, AFP.



