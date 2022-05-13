SEA Games 31: Вьетнам обеспечивает безопасность церемонии открытия, а также соревнований

До церемонии открытия 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) остались считанные часы, все приготовления завершены, особое внимание уделено обеспечению безопасности и охраны мероприятия.

Управление общественной безопасности Ханоя увеличил свои силы и принял согласованные меры для обеспечения безопасности церемонии открытия, а также всех мероприятий и соревнований во время Игр.

Силы выводятся на улицы, в места проведения тренировок и соревнований, в места проживания спортсменов, спортивных чиновников и судей.

Национальный стадион Мидинь, где состоится церемония открытия, важные места проведения соревнований, большие отели и места размещения международных делегаций также обслуживаются пожарными.

Ожидается, что церемония открытия впечатлит зрителей различными выступлениями, демонстрирующими активный Вьетнам, способный поддерживать связь и вдохновлять другие страны региона в условиях многих глобальных неопределенностей.

Церемония посвящена не только вьетнамской культуре, но и культурной самобытности народов Юго-Восточной Азии, чтобы укрепить региональную дружбу и солидарность. Это также будет способствовать самоотверженности спортсменов и духу честной игры, а также мотивировать их внутреннюю силу на соревнованиях.

SEA Games 31 на тему «Ради более сильной Юго-Восточной Азии» проходит в столице и 11 соседних провинциях и городах до 23 мая.

Ожидается, что он привлечет около 10.000 участников, включая 40 видов спорта и 523 соревнований. Мероприятие, проходящее раз в два года, изначально было запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за пандемии COVID-19.