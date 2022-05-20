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SEA Games 31: Вьетнам и Таиланд вышли в финал мужского футбола
U23 Вьетнам сыграет с U23 Таиландом в «финальном матче мечты» на 31-х Играх Юго-Восточной Азии после двух затянувшихся полуфинальных матчей 19 мая.
Таиланд первым вышел в финальный раунд мужского футбола SEA Games 31 после победы над Индонезией со счетом 1:0 в напряженном матче 19 мая.
После 90-минутной игры, несмотря на многочисленные попытки забить со стороны, обе команды сыграли вничью со счетом 0:0 и должны были играть дополнительное время, чтобы определить победителя.
Затем у Таиланда был гол, и он успешно защищал свои ворота, пока не истекло время.
Такая же ситуация была и в матче между Вьетнамом и Малайзией.
Гола не было забито до 111-й минуты, когда Тьен Линь забил мяч в ворота Малайзии. Матч завершился победой Вьетнама со счетом 1:0, что открыло выход в финал для хозяев.
Финальный матч состоится 22 мая на стадионе Мидинь в Ханое.