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SEA Games 31: Вьетнам завоевал первое золото в пенчак-силат

Женская сборная Вьетнама сэни (артистическая) 11 мая привезла домой первую золотую медаль в пенчак-силате на проходящих 31-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31).

  Трио Нгуен Тхи Хуен, Нгуен Тхи Тху Ха и Выонг Тхи Бинь на подиуме. Фото: VOV  

Выонг Тхи Бинь, Нгуен Тхи Тху Ха и Нгуен Тхи Хуен набрали 9,996 балла, опередив своих соперников из Брунея.

Ха и Хуен также завоевали серебро в женском дубле сени, а Риска Хермаван и Ририн Ринасих из Индонезии завоевали золото.

В беседе с журналистами Ха сказала, что ждала золотую медаль 14 лет, и это ее лучшее достижение на Играх Юго-Восточной Азии, особенно во Вьетнаме.

Вьетнам завоевал 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы в шести категориях на этих Играх SEA.

На 13 мая в ханойском спортзале Бактулием запланировано 10 мероприятий по тандингу (матчу) пенчак-силат.

SEA Games 31 на тему «За укрепление Юго-Восточной Азии» проходит в столице и 11 соседних провинциях и городах до 23 мая.

Ожидается, что он привлечет около 10.000 участников, включая 40 видов спорта и 523 соревнований. Мероприятие, проходящее раз в два года, изначально было запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за пандемии COVID-19.


ВИА

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