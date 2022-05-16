SEA Games 31: Вьетнам выходит в полуфинал после победы над Восточным Тимором

Хо Тхань Минь забивает гол головой на 63-й минуте, обеспечив Вьетнаму победу со счетом 2:0. Фото: ВИА

Футбольная команда Вьетнама до 23 лет обеспечила себе место в полуфинале SEA Games 31 после победы со счетом 2:0 над Восточным Тимором в последнем матче группы А на стадионе Вьетчи в Футхо 15 мая.

В этой игре тренер Пак Ханг Со дал шанс многим молодым игрокам, таким как центральный защитник Зуй Кыонг, полузащитники Чонг Лонг и Конг Зен, а также нападающие Тхань Минь и Ван Тунг, в то время как большинство ключевых игроков были отправлены на скамейку запасных.

Несмотря на доминирование в игре, Вьетнам изо всех сил пытался забить в первом тайме, когда они сыграли вничью 0:0 с Восточным Тимором.

Во втором тайме Ле Ван Суан отдал передачу на Ван Тунга, который на 52-й минуте открыл счет для Вьетнама. 11 минут спустя Суан снова создал возможность для Хо Тхань Миня забить гол головой, обеспечив Вьетнаму победу со счетом 2:0.

Вьетнам возглавил группу А благодаря победе, за ним последовала Индонезия после победы над Мьянмой со счетом 3:1.



