SEA Games 31: вьетнамские стрелки нацелены на получение 5-7 золотых медалей

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Ву Ань Дао, отвечающий за отдел стрельбы в Национальном управлении спорта (NSA), сказал, что сейчас команда состоит из лучших стрелков.

В этом году призер Олимпийских игр из Вьетнама Хоанг Суан Винь не будет участвовать в соревнованиях, так как он перешел на работу тренером. Претендентами на медали являются Ха Минь Тхань, Фам Куанг Хи, Фан Конг Минь, Нгуен Суан Чуен и Нгуен Динь Тхань (стрельба из пистолета среди мужчин), Нгуен Тху Винь (стрельба из пистолета среди женщин), Фи Тху Тхао и Нгуен Тху Чанг (стрельба из винтовки среди женщин). Они недавно прошли двухмесячный курс обучения в Республике Корея.

Дао отметил, что в дополнение к 31-м Играм Юго-Восточной Азии в этом году команда также сосредоточится на международных турнирах в рамках систем Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) и Азиатских игр (ASIAD) в рамках подготовки к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Соревнования по стрельбе перед SEA Games состоятся 10 апреля и охватят все категории официальной программы соревнований, подтвердил Дао.

На Играх SEA 2019 года вьетнамские стрелки впервые заняли низкие места в рейтинге. В 5 олимпийских категориях стрельбы, организованных в Маниле, они завоевали только 1 золото и 1 серебро.



