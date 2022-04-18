SEA Games 31: Встреча по регистрации делегаций состоится в следующем месяце

Саола - талисман SEA Games 31 перед спортивным залом провинции Бакжанг. Фото: ВИА



В следующем месяце в Ханое состоится встреча по регистрации делегаций (DRM), где Вьетнам, как принимающая сторона, подтвердит регистрацию всех спортсменов для участия в предстоящих Играх Юго-Восточной Азии.

Мероприятие пройдет среди глав делегаций и национальных олимпийских комитетов стран Юго-Восточной Азии с 1 по 6 мая как в очной, так и в онлайн формах.

На совещании будет обсуждаться и подтверждаться вся информация, касающаяся организации 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), от количества спортсменов, процедур въезда и выезда, мест проведения, размещения, расписаний матчей, тестирования на допинг до транспорта, логистики, приема, медицинских и охранных услуг и многое другое.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 80 делегатов, в том числе 35-45 из Вьетнама и 30-40 из других стран региона.

Вьетнамская команда примет участие в крупнейшем спортивном мероприятии региона, которое пройдет с 12 по 23 мая, в нем примут участие 1.359 человек.

На 30-х Играх Юго-Восточной Азии в 2019 году Вьетнам занял 2-е место в общем зачете медалей с 98 золотыми, 85 серебряными и 105 бронзовыми медалями, уступив только принимающим Филиппинам.