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НОВОСТИ

SEA Games 31: Агентства попросили разработать подходящий план борьбы с COVID-19

Медицинским учреждениям было предложено разработать конкретный план профилактики и контроля COVID-19, соответствующий плану стран региона, в рамках подготовки к предстоящим 31-м Играм Юго-Восточной Азии (SEA Games 31).

Заместитель министра здравоохранения Нгуен Чыонг Шон обратился с просьбой во время заседания Медицинского и антидопингового подкомитета Игр 4 апреля относительно мер профилактики COVID-19 во время регионального мероприятия, в котором приняли участие представители министерств здравоохранения из 12 принимающих местностей.

По словам доц. д-ра Луонг Нгок Хуэ, директора Департамента медицинского обследования и лечения, министерство здравоохранения составило план работы на предстоящие Игры.

На подкомитет возложена задача оказания медицинской помощи делегатам, спортсменам и персоналу, участвующим в спортивных мероприятиях, а также сдерживанию распространения заболеваний, в частности COVID-19, во время Игр.

Он должен гарантировать безопасность пищевых продуктов, назначать персонал и готовить оборудование для выполнения своих задач во время мероприятия.

Поскольку столица Ханой примет наибольшее количество соревнований, муниципальному департаменту здравоохранения было предложено разработать конкретные сценарии церемоний открытия и закрытия.

SEA Games 31, посвященные теме «За укрепление Юго-Восточной Азии», пройдут в Ханое и 11 соседних населенных пунктах с 12 по 23 мая. В них будут представлены 40 видов спорта и 526 мероприятий, и ожидается, что они соберут около 10.000 участников. Двухгодичное мероприятие изначально было запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за воздействия пандемии.

ВИА

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