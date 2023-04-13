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Samsung запускает конкурс «Реши для завтра-2023»
Конкурс продлится до 11 ноября, две группы для учащихся младших и старших классов будут соревноваться в три тура.
40 лучших команд будут работать под руководством старших профессиональных консультантов Samsung.
Чхве Джу Хо, генеральный директор Samsung Vietnam Complex, сказал, что ожидается, что количество зарегистрированных на конкурс участников удвоится по сравнению с прошлым годом.
Общая сумма приза также увеличена до самого высокого уровня за всю историю - почти 8 млрд. донгов (340.000 долл. США), а школа с командой, занявшей первое призовое место, будет спонсироваться Samsung с функциональной классной комнатой - STEM Lab стоимостью более 1 млрд. донгов.
Впервые запущенный в США в 2010 году, конкурс был расширен до 33 стран по всему миру, таких как Сингапур, Россия, Франция, Канада, Индия и Бразилия, в котором приняли участие почти 2 млн. студентов.
Во Вьетнаме он впервые был проведен в 2019 году. Конкурс не только позволяет студентам применять знания STEM-образования, связанные с наукой, технологией, инженерией и математикой, но и развивает их способность подходить к технологиям, создавать решения для решения проблем общества. На данный момент для участия в конкурсе зарегистрировалось около 165.000 студентов и преподавателей.