S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Вьетнама до BB+

Такая оценка основана на факте, что экономика страны надежно восстанавливается в контексте снятия правительством ограничений на внутреннее и трансграничное передвижение, расширения вакцинации, гибких изменений в политике контроля COVID-19. Заметное улучшение административных процедур, особенно в отношении качества управления гарантированным долгом, наряду с сильными экономическими перспективами, солидной внешней позицией и эффективным привлечением притока ПИИ, несмотря на сбои, вызванные пандемией, предшествовали улучшению S&P рейтинга Вьетнама.

Прогноз «Стабильный» значит, что по оценке S&P в ближайшие 12–24 месяца экономика Вьетнама продолжит восстанавливаться, преодолевать трудности и вызовы, созданные пандемией, что будет способствовать консолидации внешней позиции и контролю дефицита бюджета.

S&P оценил, что доход на душу населения во Вьетнаме быстро увеличивался в последние годы с 10-летним реальным темпом роста в 4,8%, что значительно выше, чем средний рост в странах с аналогичным уровнем дохода.

S&P прогнозирует рост ВВП Вьетнама в 2022 году на уровне около 6,9% с долгосрочной тенденцией 6,5-7% с 2023 года.

В социальной сфере S&P признал, что за последнее десятилетие Вьетнам добился многих значительных успехов в области развития, способствуя укреплению прочной связи между правительством и народом.

В фискальной сфере S&P отметил, что государственные финансы Вьетнама остаются в стабильном состоянии, даже в контексте того, что доходы и расходы государственного бюджета находятся под определенным давлением из-за воздействия пандемии.

Эта организация спрогнозировала, что бюджетный дефицит может временно увеличиться в связи с реализацией Программы социально-экономического развития и восстановления, но считает, что политических возможностей в контексте резкого сокращения государственного долга все еще достаточно.

По данным Министерства финансов Вьетнама, повышение национального кредитного рейтинга Вьетнама S&P в контексте глобальных колебаний и проблем является очень позитивным, что свидетельствует о высокой оценке международным сообществом усилий вьетнамской Партии, Национального Собрания и правительства по стабилизации и восстановлению макроэкономики, укреплению социально-политической основы, усилий Министерства финансов, а также связанных с ним министерств и ведомств в доведении политики и достижений Вьетнама до рейтинговых агентств, международных организаций.

В контексте того, что серьезное влияние пандемии привело к понижению 30 кредитных рейтингов в мире, Вьетнам является одной из двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая повысила свой рейтинг с начала года./.