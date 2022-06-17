Routes Asia 2022 помогает Данангу способствовать развитию туризма и восстановлению экономики

Уголок Дананга. Фото: ВИА 16-й Азиатский форум по развитию маршрутов (Routes Asia 2022) прошел успешно, предоставив прекрасную базу данных для его принимающей стороны - центрального города Дананга, для продвижения туризма в странах по всему миру. Об этом заявил заместитель председателя Народного комитета города Чан Фыок Сон на собрании по анализу мероприятия 16 июня.

Шон попросил местные департаменты, секторы и агентства тесно координировать свои действия, чтобы подготовить человеческие ресурсы и туристические продукты для обслуживания туристов из потенциальных рынков, таких как страны Ближнего Востока, приведя в качестве примеров MICE (встречи, поощрения, конференции, выставки), туры, курорты и другие продукты для посетителей.

Он подчеркнул, что необходимо изучить и предложить новую политику для новых воздушных маршрутов и рынков, а также политику для открытия большего количества маршрутов в будущем.

Шон подчеркнул, что успех Routes Asia 2022 продемонстрировал усилия города по поддержке местных предприятий после двух лет, пораженных COVID-19, способствуя восстановлению и развитию местной экономики.

По словам директора городского департамента туризма Чыонг Тхи Хонг Ханя, мероприятие собрало более 700 делегатов, в том числе 500 иностранцев. Оно включало 18 основных мероприятий, 15 из которых были организованы Данангом.

В рамках мероприятия с 6 по 8 июня состоялось 1.500 официальных рабочих встреч, в том числе 1.300 прямых и 200 онлайн-встреч. Дананг также провел 19 встреч с партнерами, включая Vietjet Air, Jetstar Group и авиакомпании из Индии, Филиппин, Индонезии, Европы и Австралии.

По итогам встреч авиакомпании, выполняющие рейсы по маршруту Таиланд-Дананг, заявили, что планируют увеличить количество рейсов в Дананг и поддержать город в продвижении туризма. Компания Informa Routes также продолжит помогать соединять Дананг и потенциальные авиакомпании-партнеры по всему миру, продвигая туризм через существующие каналы фирмы.

Хань сказала, что участники мероприятия высоко оценили потенциал и привлекательность Дананга, а международные перевозчики в Индии и Индонезии обязались продолжать работу по содействию открытию прямых рейсов в центральный город Вьетнама.

Она подчеркнула эффективность Route Asia 2022 в продвижении Дананга как туристического направления и ознакомлении местных и иностранных делегатов с имиджем и потенциалом города в области инвестиций, торговли, авиации, туризма и логистики.

Хань добавила, что Дананг будет продолжать популяризировать свой туризм на международных рынках, возобновляя международные воздушные маршруты и работая над призывом к открытию новых прямых рейсов в город.