Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

"Тэт Вьетнамской деревни" 2025 в древней деревне Дыонглам

Ежегодно, с приходом праздника Тэт и весны, город Шонтэй организует программу "Тэт Вьетнамской деревни" в древней деревне Дыонглам, с целью популяризации традиционных культурных ценностей Вьетнама, особенно традиций празднования Тета.
  Иностранные туристы заворачивают «баньчынг» в рамках программы «Тэт Вьетнамской деревни». Фото: ВИА  
Секретарь парткома коммуны Дыонглам Нгуен Данг Тхао сообщил, что в целях продвижения исторических памятников и культурных наследий, а также стимулирования туризма, каждый раз, когда наступает традиционный Новый год, город Шонтэй совместно с местными властями организует программу "Тэт Вьетнамской деревни".

Это мероприятие также направлено на сохранение традиционной культурной идентичности для будущих поколений и продвижение национальных культурных ценностей. Программа способствует продвижению туризма в древней деревне Дыонглам, знакомству с местными деликатесами и достопримечательностями для жителей и туристов.

Программа будет проходить с 18 января по 16 февраля 2025 года в древней деревне Дыонглам, городе Шонтэй.

В рамках программы предусмотрено множество интересных мероприятий, таких как: Пространство традиционного новогоднего базара в коммуне Дыонглам, где будут представлены павильоны с местными деликатесами, ремесленными изделиями и продукцией местных ремесленных деревень; зоны для знакомства с традиционной культурой Тэта, включая художественные выступления, народные музыкальные инструменты, показы аозай (национальных платьев), написание каллиграфии и многое другое.

Гости смогут попробовать свои силы в изготовлении ремесленных изделий, таких как: традиционные воздушные змеи, фигурки из цветного теста (тохе), сувениры... А также посетить мастерские, чтобы самостоятельно приготовить баньчынг (квадратный пирог из клейкого риса), баньтэ, различные виды арахисовой карамели и другие сладости.

Кроме того, посетителям будет представлена возможность познакомиться с традиционными обрядами Тэта, посетить старинные дома, а также попробовать новогодний традиционные блюда жителей Дыонглама, такие как баньчынг, курица миа, жареное мясо, сладкий суп из зелёного горошка и многие другие.

2025 год станет четвёртым годом проведения программы "Тэт Вьетнамской деревни" в городе Шонтэй, направленной на широкое продвижение культурных ценностей региона Шонтэй в частности и вьетнамской национальной традиции в целом.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Традиционные обычаи вьетнамцев во время Лунного Нового года

Традиционные обычаи вьетнамцев во время Лунного Нового года

На протяжении всей истории вьетнамские обычаи и ритуалы во время традиционного праздника Тэт передавались из поколения в поколение. К ним относятся такие традиции, как украшение и уборка дома для встречи Тэта, приготовление баньчынга и баньтета, поклонение «Онг Конг и Онг Тао», приготовление последней трапезы года и встреча новогодней ночи…
ПОДРОБНЕЕ

Top