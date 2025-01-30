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"Тэт Вьетнамской деревни" 2025 в древней деревне Дыонглам
Это мероприятие также направлено на сохранение традиционной культурной идентичности для будущих поколений и продвижение национальных культурных ценностей. Программа способствует продвижению туризма в древней деревне Дыонглам, знакомству с местными деликатесами и достопримечательностями для жителей и туристов.
Программа будет проходить с 18 января по 16 февраля 2025 года в древней деревне Дыонглам, городе Шонтэй.
В рамках программы предусмотрено множество интересных мероприятий, таких как: Пространство традиционного новогоднего базара в коммуне Дыонглам, где будут представлены павильоны с местными деликатесами, ремесленными изделиями и продукцией местных ремесленных деревень; зоны для знакомства с традиционной культурой Тэта, включая художественные выступления, народные музыкальные инструменты, показы аозай (национальных платьев), написание каллиграфии и многое другое.
Гости смогут попробовать свои силы в изготовлении ремесленных изделий, таких как: традиционные воздушные змеи, фигурки из цветного теста (тохе), сувениры... А также посетить мастерские, чтобы самостоятельно приготовить баньчынг (квадратный пирог из клейкого риса), баньтэ, различные виды арахисовой карамели и другие сладости.
Кроме того, посетителям будет представлена возможность познакомиться с традиционными обрядами Тэта, посетить старинные дома, а также попробовать новогодний традиционные блюда жителей Дыонглама, такие как баньчынг, курица миа, жареное мясо, сладкий суп из зелёного горошка и многие другие.
2025 год станет четвёртым годом проведения программы "Тэт Вьетнамской деревни" в городе Шонтэй, направленной на широкое продвижение культурных ценностей региона Шонтэй в частности и вьетнамской национальной традиции в целом.