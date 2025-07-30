"Дни Вьетнама" в Азербайджане

Дневная часть церемонии открытия — музыкально-гастрономическая программа — состоялась на площади у Девичьей башни (Ичери Шехер), где гости могли попробовать вьетнамский чай и кофе, ознакомиться с произведениями искусства и получить сувениры.

Выступление на монохорде вызвало большой интерес у азербайджанской публики. Фото: Посольство Азербайджана во Вьетнаме

Вечером официальная церемония открытия прошла на той же площади при сотрудничестве посольства Азербайджана, Управления «Ичери Шехер» и Ханойского колледжа торговли и туризма. В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Маммадов, заместитель министра энергетики Орхан Зейналов, глава Межпарламентской группы Азербайджан–Вьетнам депутат Хиджран Гусейнова, другие члены группы, депутаты, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, руководитель «Ичери Шехер» Руфат Маммуд, посол Азербайджана во Вьетнаме, а также многочисленные международные гости и жители Баку.



В своей речи Руфат Махмуд, глава Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери-шехер" подчеркнул значимость этого события как моста между двумя восточными культурами и отметил его вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Руководитель вьетнамской делегации Чинь Тхи Тху Ха и директор Института управления политикой и стратегией развития Ле Нгуен Тхиен Нга отметили, что мероприятие укрепляет дружественные отношения между странами в Год стратегического партнёрства.



После церемонии состоялся показ традиционного вьетнамского костюма аозай и концерт с участием артистов Нгуен Динь Хао, Нго Хыонг Зьеп, Фан Тхи Минь Чау и народной артистки Фидан Гаджиевой. Также гостям была представлена вьетнамская кухня. Несмотря на продолжительность, мероприятие вызвало живой интерес и активное участие до конца программы.

Показ традиционного вьетнамского костюма аозай на церемонии открытия. Фото: Посольство Азербайджана во Вьетнаме