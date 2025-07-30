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НОВОСТИ

"Дни Вьетнама" в Азербайджане

Третье мероприятие «Дни Вьетнама» проходило в Баку с 26 по 29 июля 2025 года по инициативе посольства Азербайджана во Вьетнаме по случаю Года стратегического партнёрства между двумя странами. Во Вьетнамскую делегацию вошли артисты, писатели, учёные, бизнесмены и государственные деятели.
Глава Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери-шехер"  Руфат Махмуд выступает на церемонии открытия. Фото: Посольство Азербайджана во Вьетнаме.  

Мероприятие началось 26 июля с визита делегации в Мемориальную комнату Президента Хо Ши Мина в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. Комната была открыта во время государственного визита Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в мае 2025 года при поддержке PetroVietnam и SOCAR. Делегацию принял ректор Руфат Азизов.

  Мероприятие привлекло внимание жителей Азербайджана. Фото: Посольство Азербайджана во Вьетнаме  

Дневная часть церемонии открытия — музыкально-гастрономическая программа — состоялась на площади у Девичьей башни (Ичери Шехер), где гости могли попробовать вьетнамский чай и кофе, ознакомиться с произведениями искусства и получить сувениры.

  Выступление на монохорде вызвало большой интерес у азербайджанской публики. Фото: Посольство Азербайджана во Вьетнаме  

Вечером официальная церемония открытия прошла на той же площади при сотрудничестве посольства Азербайджана, Управления «Ичери Шехер» и Ханойского колледжа торговли и туризма. В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Маммадов, заместитель министра энергетики Орхан Зейналов, глава Межпарламентской группы Азербайджан–Вьетнам депутат Хиджран Гусейнова, другие члены группы, депутаты, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, руководитель «Ичери Шехер» Руфат Маммуд, посол Азербайджана во Вьетнаме, а также многочисленные международные гости и жители Баку.

В своей речи Руфат Махмуд, глава Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери-шехер" подчеркнул значимость этого события как моста между двумя восточными культурами и отметил его вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Руководитель вьетнамской делегации Чинь Тхи Тху Ха и директор Института управления политикой и стратегией развития Ле Нгуен Тхиен Нга отметили, что мероприятие укрепляет дружественные отношения между странами в Год стратегического партнёрства.

После церемонии состоялся показ традиционного вьетнамского костюма аозай и концерт с участием артистов Нгуен Динь Хао, Нго Хыонг Зьеп, Фан Тхи Минь Чау и народной артистки Фидан Гаджиевой. Также гостям была представлена вьетнамская кухня. Несмотря на продолжительность, мероприятие вызвало живой интерес и активное участие до конца программы.

  Показ традиционного вьетнамского костюма аозай на церемонии открытия. Фото: Посольство Азербайджана во Вьетнаме
  Показ традиционного вьетнамского костюма аозай на церемонии открытия. Фото: Посольство Азербайджана во Вьетнаме
В рамках визита вьетнамская делегация посетила и провела рабочие встречи с рядом азербайджанских учреждений, включая Центр Гейдара Алиева, Государственное телевидение, Национальную академию наук, центр ASAN, аналитические центры по вопросам экономики, градостроительства и международных отношений, а также Международный центр Низами Гянджеви, заложив основу для будущего сотрудничества.

В заключительный вечер Министерство энергетики Азербайджана и сопредседатель азербайджанской части Межправительственной комиссии Азербайджан–Вьетнам Парвиз Шахбазов организовали торжественный приём в честь гостей и делегаций двух стран.

ИЖВ/ВИА

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