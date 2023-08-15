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PwC: Краткосрочные экономические перспективы Вьетнама позитивны
В первой половине этого года социально-экономическое развитие Вьетнама столкнулось с проблемами и нестабильностью со стороны мировой экономики, при этом рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил всего 3,72% в годовом исчислении.
Сектор услуг страны восстановился благодаря политике стимулирования внутреннего потребления и открытия экономики.
Кроме того, на фондовый рынок негативное влияние оказывает государственная политика по сдерживанию инфляции и негативные события на международном финансовом рынке, в том числе банкротства банков.
В то время как секторы агролесоводства и рыболовства, а также сферы услуг имели тенденцию к восстановлению, промышленность и строительство сильно пострадали от политических беспорядков во всем мире.
В первой половине 2023 года положительное сальдо торгового баланса Вьетнама составило 12,1 млн долларов США, но общая стоимость экспорта снизилась примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За исключением сельского хозяйства, химикатов, изделий из бумаги, транспортных средств и комплектующих, в большинстве секторов экспорт сократился на 10-20% за тот же период.
Экспорт Вьетнама замедлился из-за влияния падения потребления на основных экспортных рынках, с соответствующими годовыми снижениями на 22%, 10%, 10% и 9% стоимости экспорта в США, Республику Корея. , ЕС и АСЕАН.
США оставались крупнейшим импортером Вьетнама, на долю которых приходилось 30% общего экспортного оборота страны Юго-Восточной Азии. За ним следуют Китай и ЕС.
Тем не менее, PwC считает, что краткосрочные экономические перспективы Вьетнама по-прежнему позитивны: рост ВВП в 2023 году превысит 5%, как прогнозируют Fitch, Международный валютный фонд (МВФ) и Азиатский банк развития (АБР).