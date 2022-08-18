PVN предложил построить Комплекс нефтехимических заводов и создать национальный нефтяной резерв

Вьетнамская нефтегазовая группа (Petrovietnam, PVN) предлагает Правительству инвестировать в комплекс нефтехимических заводов и национальный резерв сырой нефти и нефтепродуктов в нефтяном промышленном парке Лонгшон, община Лонгшон (город Вунгтау). Комплекс будет иметь масштаб инвестиций в 19 млрд. долл. США для обеих фаз, разделенных на две части: проект по переработке и нефтехимии и проект национального резерва для сырой нефти и нефтепродуктов.

Ожидается, что строительство будет проходить с января 2024 года по декабрь 2027 года.

В том числе проект нефтехимического НПЗ 1 фазы мощностью 12-13 млн. тонн сырой нефти в год; 0,66 млн. тонн конденсата, СУГ и этана в год. Мощность завода составит 7-9 млн. тонн нефти и 2-3 млн. тонн нефтепродуктов в год.

Фаза 2 проекта «Нефтепереработка и нефтехимия» предусматривает дополнительные инвестиции и реструктуризацию продукции в сторону увеличения нефтехимической продукции на 3-5 млн. тонн нефти и 5,5-7,5 млн. тонн продукции нефтехимии.

Что касается проекта национального резерва сырой нефти и нефтепродуктов, то его масштаб составит 1 млн. тонн сырой нефти и 500.000 м3 нефтепродуктов в год.

По данным Petrovietnam, потребность внутреннего рынка в потреблении бензина в 2020 году составляет 18 млн. тонн и достигнет около 25 млн. тонн в 2025 году, затем она возрастет до 33 млн. тонн в 2030 году и продолжит увеличиваться в ближайшее время.

Между тем, текущие внутренние поставки нефти составляют около 12,2 млн. тонн, что обеспечивает около 70% текущего спроса и они сократятся до 40% в 2030 году и до 20% в 2045 году.

Кроме того, текущие внутренние запасы нефти могут покрыть менее 10 дней потребления, поэтому они зависят от стабильности производства и поставок нефти из импортных источников.

По нефтехимии в 2020 году внутреннее потребление основных и востребованных продуктов нефтехимии составляет 9,2 млн. тонн, прогнозируется увеличение до 11,9 млн. тонн к 2025 году и 32,9 млн. тонн к 2045 году.