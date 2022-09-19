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НОВОСТИ

PV Power достигнет уровня производства электроэнергии 832 млн. кВтч в сентябре

К концу 8 месяцев 2022 года накопленная мощность электроэнергии PV Power оценивается в 9.155 млн. кВтч, а выручка составила в 18.540 млрд. донгов. Только за сентябрь производства электроэнергии достигнет 832 млн. кВтч, а ожидаемая выручка – 1.360 млрд. донгов.
  Операционная система электростанции Ньонтать 2. Фото: ВИА  

К концу 8 месяцев 2022 года накопленная мощность электроэнергии PV Power оценивается в 9.155 млн. кВтч, а выручка составила в 18.540 млрд. донгов. Только за сентябрь производства электроэнергии достигнет 832 млн. кВтч, а ожидаемая выручка – 1.360 млрд. донгов.

Энергетическая корпорация PetroVietnam (PV Power) реализует решения, позволяющие достичь производства электроэнергии в 832 млн. кВтч в сентябре этого года. Соответственно, PV Power продолжает безопасно, стабильно и эффективно эксплуатировать электростанции.

В сентябре производство электроэнергии оценивается в 832 млн. кВтч, а выручка составит 1.360 млрд. донгов.

По данным PV Power, в августе начался сезон дождей на севере и юге. В первой половине месяца возник шторм №2, что повлияло на торгово-производственные действия корпорации. Однако большинство электростанций в системе PV Power все еще превышают контрактную выходную мощность.

Кроме того, PV Power продолжает исследовать и развивать проекты возобновляемой энергетики.


ВИА

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