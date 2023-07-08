Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

PV GAS принимает первые СПГ-танкеры

10 июля Вьетнамская газовая корпорация (PV GAS, биржевой код GAS) встретит первый газовоз, доставляющий импортный СПГ во Вьетнам. В частности, газовоз Maran Gas Achilles, перевозящий 70.000 тонн СПГ, поставляемый Shell, пришвартуется в порту Тхивай (Бариа — Вунгтау). По словам заместителя генерального директора PV GAS Чан Нят Хи, в настоящее время вся система технологического оборудования PV GAS от причала до холодных резервуаров, технологический процесс на территории газохранилища объемом 1 млн тонн Тхивай готов принимать первый танкер.

PV GAS завершила тестовую эксплкуатацию трубопровода длиной 6 км до Тхивай, редукционной станции Тхивай, соединенной с терминалом СПГ Тхивай LNG, для снижения давления в трубопроводе Намконшон 2 с целью поставки регазифицированного СПГ под низким давлением (25 бар изб.) клиентам в индустриальном парке Каймеп, Фуми 3.

Также испытательны планы ликвидации аварийных разливов нефти в водной поверхности и в прибрежной зоне.

Известно, что газохранище СПГ Тхивай мощностью 1 млн тонн СПГ в год построено PV GAS. Газохранище, расположенное в промышленном парке Каймеп, провинция Бариа - Вунгтау, является крупным и ключевым проектом нефтегазовой отрасли Вьетнама, реализуемым в настоящее время совместным предприятием Samsung C&T и PTSC.

Терминал СПГ Тхивай способен принимать газовозы грузоподъемностью до 85.000 тонн, поставит около 1,4 млрд м3 газа потребителям, в том числе: электростанциям Ньончать 3 и 4, промышленным потребителям и частично компенсирует дефицит газа в стране.

ИЖВ/ВИА

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