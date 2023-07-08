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PV GAS принимает первые СПГ-танкеры
PV GAS завершила тестовую эксплкуатацию трубопровода длиной 6 км до Тхивай, редукционной станции Тхивай, соединенной с терминалом СПГ Тхивай LNG, для снижения давления в трубопроводе Намконшон 2 с целью поставки регазифицированного СПГ под низким давлением (25 бар изб.) клиентам в индустриальном парке Каймеп, Фуми 3.
Также испытательны планы ликвидации аварийных разливов нефти в водной поверхности и в прибрежной зоне.
Известно, что газохранище СПГ Тхивай мощностью 1 млн тонн СПГ в год построено PV GAS. Газохранище, расположенное в промышленном парке Каймеп, провинция Бариа - Вунгтау, является крупным и ключевым проектом нефтегазовой отрасли Вьетнама, реализуемым в настоящее время совместным предприятием Samsung C&T и PTSC.
Терминал СПГ Тхивай способен принимать газовозы грузоподъемностью до 85.000 тонн, поставит около 1,4 млрд м3 газа потребителям, в том числе: электростанциям Ньончать 3 и 4, промышленным потребителям и частично компенсирует дефицит газа в стране.