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PV GAS поставил первую партию пропана на южный нефтехимический комплекс
PV GAS сообщила, что PV GAS Trading успешно соединила трубу от судна для перевозки сжиженного нефтяного газа BU SIDRA с системой приема пропана южного нефтехимического комплекса.
Партия товарного пропана, отправляющаяся из порта Аль-Аминди в Кувейте, является первой партией PV GAS Trading, прибывшей в порт Лонгшон, а также первой партией материала, поставляемого для южного нефтехимического комплекса для обслуживания опытных операций этого комплекса.
Выбор PV GAS Trading в качестве дистрибьютора первой партии товаров для комплекса имеет не только коммерческое значение, но и подтверждает репутацию, авторитет и бренд PV GAS и его дочерней компании на внутреннем и региональном газовом рынке, отметили в PV GAS.
Фирма добавила, что после более чем 30 лет развития ее деятельность по торговле газом постоянно развивается. Она занимается всеми областями и услугами, связанными с газом, не только во Вьетнаме, но и на региональном и международном рынках.
Используя свои преимущества и поддержку Вьетнамской нефтегазовой группы (PetroVietnam), PV GAS вложила средства в развитие рынка газа, не связанного с электричеством. В частности, она работает над переключением внимания с покупателей, использующих газ в качестве топлива, на покупателей, использующих газ в качестве сырья, таких как южный нефтехимический комплекс.
Прогнозируется, что в ходе реализации стратегии развития рынка газа на 2022–2030 гг., которая направлена на увеличение «неэлектрической» клиентуры, в условиях жесткой конкуренции на международном рынке ожидается ряд вызовов и трудностей.
Тем не менее, PV GAS Trading уверена, что она постепенно закрепится на рынке природного газа и будет поставлять продукты и профессиональные услуги, отвечающие международным стандартам, тем самым максимизируя цепочку создания стоимости газа и подтверждая положение вьетнамских предприятий на мировом рынке, добавил PV GAS.
PV GAS входит в число 4 компаний-членов PetroVietnam, которые будут включены в список 50 крупнейших компаний страны, зарегистрированных на бирже в 2022 году, составленный Forbes Vietnam.
В этом году она находится на 9-м месте в списке. Это 10-й год подряд, когда компания была отмечена в списке.
Другие члены PetroVietnam в списке включают корпорацию по обслуживанию PetroVietnam (Petrosetco), корпорацию по производству удобрений и химикатов PetroVietnam (PVFCCo) и компания по производству удобрений PetroVietnam.
Общий доход PV GAS за первые 6 месяцев 2022 года составил 54,56 трлн. донгов (2,3 млрд. долл. США), увеличившись на 34% в годовом исчислении. Ее прибыль до налогообложения превысила 8.67 трлн. донгов, а прибыль после уплаты налогов за этот период - около 7 трлн. донгов, увеличившись соответственно на 56% и 59%.
PV GAS внесла в государственный бюджет более 3,6 трлн. донгов в первом полугодии, что на 8% больше, чем годом ранее.
В 2021 году более 20% выручки, 25% прибыли и 8% платежей в государственный бюджет PetroVietnam были внесены PV GAS.
Несмотря на последствия пандемии COVID-19, в прошлом году компания PV GAS получила самый высокий доход за всю историю, который составил более 80 трлн. донгов. Ожидается, что в 2022 году и в последующие годы годовой рост составит 10%.
PetroVietnam принимает меры по созданию благоприятных условий для производства и торговли газопродуктами в оставшиеся месяцы 2022 года, учитывая негативное влияние мирового энергетического кризиса на потребительский спрос на сжиженный углеводородный газ и сжиженный природный газ.