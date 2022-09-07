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PV GAS поставил первую партию пропана на южный нефтехимический комплекс

PV GAS Trading, дочерняя компания газовой корпорации PetroVietnam (PV GAS), недавно поставила первую партию пропана для южного нефтехимического комплекса Лонгшон (LSP). PV GAS Trading, дочерняя компания газовой корпорации PetroVietnam (PV GAS), недавно поставила первую партию пропана для южного нефтехимического комплекса Лонгшон (LSP).
PV GAS сообщила, что PV GAS Trading успешно соединила трубу от судна для перевозки сжиженного нефтяного газа BU SIDRA с системой приема пропана южного нефтехимического комплекса.
Партия товарного пропана, отправляющаяся из порта Аль-Аминди в Кувейте, является первой партией PV GAS Trading, прибывшей в порт Лонгшон, а также первой партией материала, поставляемого для южного нефтехимического комплекса для обслуживания опытных операций этого комплекса.
Выбор PV GAS Trading в качестве дистрибьютора первой партии товаров для комплекса имеет не только коммерческое значение, но и подтверждает репутацию, авторитет и бренд PV GAS и его дочерней компании на внутреннем и региональном газовом рынке, отметили в PV GAS.
Фирма добавила, что после более чем 30 лет развития ее деятельность по торговле газом постоянно развивается. Она занимается всеми областями и услугами, связанными с газом, не только во Вьетнаме, но и на региональном и международном рынках.
Используя свои преимущества и поддержку Вьетнамской нефтегазовой группы (PetroVietnam), PV GAS вложила средства в развитие рынка газа, не связанного с электричеством. В частности, она работает над переключением внимания с покупателей, использующих газ в качестве топлива, на покупателей, использующих газ в качестве сырья, таких как южный нефтехимический комплекс.
Прогнозируется, что в ходе реализации стратегии развития рынка газа на 2022–2030 гг., которая направлена на увеличение «неэлектрической» клиентуры, в условиях жесткой конкуренции на международном рынке ожидается ряд вызовов и трудностей.
Тем не менее, PV GAS Trading уверена, что она постепенно закрепится на рынке природного газа и будет поставлять продукты и профессиональные услуги, отвечающие международным стандартам, тем самым максимизируя цепочку создания стоимости газа и подтверждая положение вьетнамских предприятий на мировом рынке, добавил PV GAS.
PV GAS входит в число 4 компаний-членов PetroVietnam, которые будут включены в список 50 крупнейших компаний страны, зарегистрированных на бирже в 2022 году, составленный Forbes Vietnam.
В этом году она находится на 9-м месте в списке. Это 10-й год подряд, когда компания была отмечена в списке.
Другие члены PetroVietnam в списке включают корпорацию по обслуживанию PetroVietnam (Petrosetco), корпорацию по производству удобрений и химикатов PetroVietnam (PVFCCo) и компания по производству удобрений PetroVietnam.
Общий доход PV GAS за первые 6 месяцев 2022 года составил 54,56 трлн. донгов (2,3 млрд. долл. США), увеличившись на 34% в годовом исчислении. Ее прибыль до налогообложения превысила 8.67 трлн. донгов, а прибыль после уплаты налогов за этот период - около 7 трлн. донгов, увеличившись соответственно на 56% и 59%.
PV GAS внесла в государственный бюджет более 3,6 трлн. донгов в первом полугодии, что на 8% больше, чем годом ранее.
В 2021 году более 20% выручки, 25% прибыли и 8% платежей в государственный бюджет PetroVietnam были внесены PV GAS.
Несмотря на последствия пандемии COVID-19, в прошлом году компания PV GAS получила самый высокий доход за всю историю, который составил более 80 трлн. донгов. Ожидается, что в 2022 году и в последующие годы годовой рост составит 10%.
PetroVietnam принимает меры по созданию благоприятных условий для производства и торговли газопродуктами в оставшиеся месяцы 2022 года, учитывая негативное влияние мирового энергетического кризиса на потребительский спрос на сжиженный углеводородный газ и сжиженный природный газ.

ВИА

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