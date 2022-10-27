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PetroVietnam сохраняет первое место в рейтинге PROFIT500

Вьетнамская нефтегазовая группа (PetroVietnam) продолжает удерживать первое место в списке 500 самых прибыльных компаний Вьетнама в 2022 году (PROFIT500) четвертый год подряд.
  Вьетнамская нефтегазовая группа (PetroVietnam)   
Вьетнамская нефтегазовая группа (PetroVietnam) продолжает удерживать первое место в списке 500 самых прибыльных компаний Вьетнама в 2022 году (PROFIT500) четвертый год подряд.

Рейтинги, составленные Vietnam Report, были объявлены на церемонии в Ханое 25 октября.

Несколько дочерних компаний PetroVietnam также заняли высокие позиции в списке. Среди 100 лучших компаний: PV Gas на 16-м месте, BSR на 22-м, PVFCCo на 44-м, Vietsovpetro на 53-м, PV Power 71-е место и PVCFC 75-е место.

За 9 месяцев 2022 года PetroVietnam выполнила большинство производственных и бизнес-задач, при этом четыре важных задачи были выполнены досрочно, в том числе по вкладу в государственный бюджет, благодаря эффективному управлению рисками.

Стоимость бренда Petrovietnam постоянно растет из года в год. По данным Brand Finance, в 2020 году бренд Petrovietnam оценивался в 945 млн. долл. США, что более чем вдвое превышает показатель 2019 года.

К 2022 году это значение увеличилось почти до 1.3 млрд. долл. США, сохраняя свою позицию среди десяти самых дорогих брендов Вьетнама.

Группа имеет индекс силы бренда (BSI) 70,8 и поддерживает рейтинг бренда AA.

Petrovietnam также входит в топ-20 списка V1000 (1.000 плательщиков налога на прибыль корпораций) во Вьетнаме в 2021 году, объявленного Главным налоговым управлением.

После более чем 60 лет развития Petrovietnam превратилась в сильную экономическую группу с общей стоимостью активов более 40 млрд. долл. США и численностью персонала в 60.000 человек.

ВИА

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