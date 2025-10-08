Petrovietnam планирует ввести в эксплуатацию теплоэлектростанцию Лонгфу 1 в 2027 году

Во время недавнего рабочего совещания с Правлением проекта нефтяной теплоэлектростанции Лонгфу 1 председатель Petrovietnam Ле Мань Хунг вновь подтвердил задачу - ввести объект в эксплуатацию в установленные сроки, подчеркнув необходимость решимости и последовательности в реализации проекта.



Согласно данным Правления, тендерная документация была подготовлена и проведены прямые переговоры по 27 из 36 тендерных пакетов, несколько из них уже завершены. В настоящее время основное внимание сосредоточено на пакете закупки турбин и генераторов (пакет STG), который является ключевым элементом проекта.



На сегодняшний день подписаны и реализуются семь контрактных пакетов, включая один консультационный и шесть строительных или комбинированных. На площадке задействовано около 500 рабочих. Подрядчики строго придерживаются графика, а руководство проекта проводит еженедельные и ежемесячные совещания для оперативного решения возникающих проблем и устранения препятствий.



Темпы строительства превзошли ожидания: монтаж котлов выполнен на 20,7 %, что на 3,41 % опережает план. В настоящее время ведётся установка экономайзерных трубных сборок для обоих котлов и завершается монтаж эксплуатационной платформы котла № 2. Руководство проекта также тесно сотрудничает с корпорацией PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC) для оперативного решения вопросов, связанных с проектированием и поставками материалов, что позволяет удерживать проект в установленных сроках.



Директор проекта Ха Динь Ниен отметил, что при отсутствии значительных колебаний стоимости по тендерным пакетам проект, как ожидается, будет выполнен в установленные сроки и достигнет поставленных управленческих целей. Для обеспечения своевременных поставок оборудования и материалов с начала 2026 года руководство проекта обратилось к Petrovietnam с просьбой о дальнейшем содействии, особенно в вопросах координации с руководством компании General Electric (GE) в США.



Чтобы ускорить ход работ и оперативно решать возникающие трудности, председатель Ле Мань Хунг поручил руководству проекта провести анализ и совершенствование системы управления проектом, усилить управление рисками и сосредоточиться на решении ключевых вопросов, обеспечивающих соблюдение критического пути реализации.



Он также подчеркнул необходимость более строгого контроля за исполнением подписанных контрактов, обмена опытом при подготовке следующих тендеров, согласования графиков закупок с обновлённым генеральным планом, а также усиления контроля за соблюдением требований безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды.



Он поручил консорциуму PTSC и PETROCONs тесно взаимодействовать с руководством проекта для устранения узких мест и обеспечения общего прогресса в реализации проекта.



С проектной мощностью 1 200 МВт теплоэлектростанция Long Phu 1 после ввода в эксплуатацию будет ежегодно поставлять около 7 миллиардов кВт·ч электроэнергии в национальную энергосеть. В соответствии с Решением № 262/QD-TTg от 1 апреля 2024 года, утверждающим план реализации восьмой Программы развития электроэнергетики, завершение проекта запланировано на 2027 год.



После завершения строительства теплоэлектростанция Лонгфу 1 будет играть ключевую роль в удовлетворении национального спроса на электроэнергию, способствовать социально-экономическому развитию провинции Шокчанг и всего региона дельты Меконга, а также укреплять энергетическую безопасность страны. Это соответствует указаниям премьер-министра по обеспечению стабильного электроснабжения для промышленности, предпринимательской деятельности и повседневных нужд населения, служа устойчивому экономическому росту Вьетнама.