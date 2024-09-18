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Petrovietnam оказала поддержку провинции Хынгйен в размере 4 млрд донгов на ликвидацию последствий тайфуна
В состав группы вошли министр юстиции Нгуен Хай Нинь и заместитель министра здравоохранения Чан Ван Тхуан.
Petrovietnam выделила 4 миллиарда донгов (163 000 долларов США) на помощь местным властям и жителям уездов Ванжанг, Хоайчау и Кимдонг в восстановлении после стихийного бедствия.
Председатель выразил соболезнования местным жителям в связи со значительными потерями, вызванными тайфуном, и подтвердил готовность нефтяного сектора оказать помощь пострадавшим общинам.
В ответ на призывы партии, государства и Отечественного фронта Вьетнама Petrovietnam собрала более 40 млрд донгов для поддержки пострадавших от тайфуна районов. Компания намерена оказать помощь в восстановительных работах и помочь восстановить средства к существованию.
Чан Куок Тоан, заместитель секретаря партийного комитета провинции Хынгйен, выразил глубокую благодарность за своевременную помощь Petrovietnam, которая сыграла решающую роль в стабилизации и восстановлении провинции после тайфуна.