Petrovietnam названа самой прибыльной компанией в 2024 году

Уже шестой год подряд Petrovietnam занимает лидирующие позиции, подтверждая эффективность своей деятельности на протяжении последних лет, а также устойчивое финансовое положение и гибкий управленческий потенциал, признанный авторитетными отечественными и международными организациями.



С января по июль Petrovietnam обеспечила стабильную и эффективную работу, поскольку по большинству производственных и финансовых показателей превысила установленные планы на 4,4-75%, что было лучше результатов, зафиксированных за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев общая выручка группы, по оценкам, составила 567,4 трлн донгов (более 23 млрд долларов США), что на 31% превышает установленный целевой показатель и на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания внесла в государственный бюджет 84,6 трлн донгов, превысив план на 54% и увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, ее прибыль до налогообложения составила 29,6 трлн донгов, превысив плановый показатель на 75%.

В десятку самых прибыльных компаний также вошли военный оператор телекоммуникационных услуг Viettel, Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen, Vietcombank, BIDV, MBBank, Agribank, VietinBank, Techcombank и Petrovietnam Exploration Production Corporation.

В списке также были названы несколько дочерних компаний Petrovietnam, в том числе Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation (PV Gas) на 12-м месте, Binh Son Refining and Petrochemical JSC на 19-м, Petrovietnam Transportation Corporation на 85-м и Petrovietnam Power Corporation на 90-м.

Рейтинг PROFIT500, составленный журналом Vietnam Report и онлайн-газетой Vietnamnet, отражает вклад ведущих корпораций в развитие страны за последние восемь лет, помогая представлять и продвигать вьетнамские бренды среди отечественных и международных деловых кругов и инвесторов.

Церемония объявления и награждения компаний состоится в Ханое в октябре.