PetroVietnam надеется на партнерство с Equinor в развитии оффшорной ветроэнергетики и производстве водорода

По информации от Вьетнамской нефтегазовой группы (PetroVietnam) сообщился, что на встрече с г-жой Анитой Х. Хольгерсен, директором Equinor (Норвегия) во Вьетнаме, недавно в Ханое, г-н Ле Мань Хунг, генеральный директор PetroVietnam предложил, чтобы две стороны разработали конкретное направление для продвижения проектов оффшорной ветроэнергетики и производства водорода с помощью оффшорной ветроэнергетики во Вьетнаме.

На встрече г-жа Анита Х. Хольгерсен рассказала о возможностях, опыте и о том, как Equinor превратилась из государственной нефтегазовой группы в энергетическую группу. Считается, что PetroVietnam и Equinor имеют много общего, поскольку обе компании работают в нефтегазовой отрасли.

Г-жа Анита Х. Хольгерсен высоко оценила роль и положение PetroVietnam в качестве ведущего энергетического предприятия во Вьетнаме, а также опытного и способного предприятия в Юго-Восточной Азии в области обработки, производства, сборки, транспортировки и строительста морских объектов. Поэтому Equinor желает сотрудничать с PetroVietnam для инвестирования в оффшорную ветроэнергетику, производство водорода и аммиака, CCS/CCUS (Улавливание, хранение и утилизация углерода).

Генеральный директор PetroVietnam Ле Мань Хунг высоко оценил сотрудничество между двумя сторонами в прошлом и пожелал Equinor дальнейшего продвижения в области оффшорной ветроэнергетики и производства водорода из оффшорной ветроэнергетики. В то же время предполагается, что Equinor будет работать с отделениями группы, такими как Корпорация технических услуг «PetroVietnam» (КТУП), ВНИ... для реализации конкретных проектов во Вьетнаме, а также на международном рынке.

На уровне группы в ближайшее время обе стороны будут работать вместе с правительством, соответствующими министерствами и секторами для разработки конкретного направления по развертыванию проектов оффшорной ветроэнергетики и производства водорода с помощью оффшорной ветроэнергетики во Вьетнаме.

По информации от Корпорация технических услуг «PetroVietnam», в рамках своей недавней командировки в США г-н Ле Мань Кыонг - генеральный директор КТУП провел встречу и работу с компанией Equinor по реализации проектов оффшорной ветроэнергетики. На встрече две стороны поделились информацией о реализации проектов, инвестициях в инфраструктуру, логистике для супероффшорных ветроэнергетических проектов (Empire Wind и Becon Wind), которые Equinor реализует в США.

На встрече г-н Ле Мань Кыонг представил возможности, опыт и инфраструктуру морских портов и производственных площадок КТУП, ответив, что в стратегическом направлении PTSC будет участвовать в предоставлении услуг для производственных баз, подстанций, а также искать возможности для инвестирования и развития морских проектов возобновляемой энергетики во Вьетнаме.

Впечатленный возможностями, опытом и инфраструктурой КТУП, представитель Equinor подтвердил, что КТУП полностью способна предоставлять услуги для морских проектов по возобновляемым источникам энергии и является подходящим партнером, чтобы инвесторы оффшорной ветроэнергетических проектов во Вьетнаме сотрудничали и развивали проекты.

Equinor — норвежская национальная энергетическая корпорация и ведущий мировой разработчик оффшорной ветроэнергетических проектов.

Во Вьетнаме с 2021г. КТУП и Equinor провели множество встреч и обменов, чтобы найти возможности всестороннего сотрудничества развития в области оффшорной возобновляемой энергетической промышленности, особенно оффшорной ветроэнергетики во Вьетнаме.

Для реализации стратегии сотрудничества, в начале мая 2022г. Equinor официально открыла представительный офис в Ханое. Это мероприятие подтвердило готовность и решимость Норвегии внести свой вклад в развитие оффшорной ветроэнергетики во Вьетнаме, участвовать в переходе к «зеленой» экономике, а также поддерживать Вьетнам в выполнении его обязательств по Парижскому соглашению об изменении климата и в Конференции по изменению климата (КС-26).

Ранее в октябре 2021г., совместно с посольством Норвегии в Ханое компания Equinor разработала отчет об исследовании цепочки поставок для развития оффшорной ветроэнергетики во Вьетнаме. Отчет был вручен министру промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиену перед его сопровождением премьер-министра Фам Минь Тьина для участия на КС-26 в Великобритании.

Вместе со своим местным партнером PetroVietnam и Equinor подали заявку на проекты в следующих провинциях: Бариа-Вунгтау, Биньтуан, Ниньтуан, Хайфон и Тайбинь.