Petrovietnam и Vinacomin продвигают соглашение о сотрудничестве

Вьетнамская национальная нефтегазовая группа (Petrovietnam) и Вьетнамская национальная холдинговая компания по угледобывающей и горнодобывающей промышленности (Vinacomin) недавно провели в Ханое рабочее заседание на высоком уровне, чтобы обсудить ход выполнения и ускорить реализацию соглашения о всестороннем сотрудничестве, подписанного ранее в этом году.

Совещание прошло под совместным председательством генерального директора Petrovietnam Ле Нгок Шона и генерального директора Vinacomin Ву Ан Туана с участием членов правления, руководителей, технических отделов и подразделений обеих групп.

По словам руководителей, цель партнерства - использовать сильные стороны и ресурсы двух крупнейших государственных предприятий Вьетнама в энергетическом секторе.

10 апреля 2025 года Petrovietnam и Vinacomin подписали широкомасштабное соглашение о сотрудничестве, в котором были определены приоритетные области, такие как использование продуктов и услуг друг друга; совместное использование инфраструктуры; инвестиции в повышение эффективности энергетической цепочки создания стоимости; исследования в области новых продуктов, соответствующих тенденциям экологически чистого и устойчивого развития; наука и технологии; цифровая трансформация; методы управления; и развитие высококвалифицированных кадров.

Сразу после подписания соглашения обе группы и их дочерние компании, в том числе PVOIL, PVFCCo, PVChem, PVTrans, PVI, PVcomBank и PVMR, приступили к координации с подразделениями Vinacomin с целью определения конкретных направлений сотрудничества.

23 июня 2025 года стороны провели техническое совещание и согласовали семь групп задач для претворения рамочного соглашения в практические действия. С тех пор дочерние компании обеих сторон занимаются прямым обменом информацией, обследованием объектов и совместной оценкой с целью определения реальных возможностей и решений по реализации.

Первые результаты оказались положительными, хотя до сих пор сотрудничество в основном касалось коммерческих сделок. В ходе продолжающихся переговоров обе группы изучили возможности расширения сотрудничества в таких областях, как поставки топлива, логистика, страхование и финансирование, химическая промышленность, технические услуги и машиностроение.

Эти первые результаты знаменуют переход от рамочного соглашения к более содержательному и расширенному сотрудничеству, закладывая основу для более интегрированной цепочки создания добавленной стоимости в сфере энергетики, минеральных ресурсов и материалов, служащей развитию национальной промышленности.