Petrovietnam играет решающую роль в различных аспектах

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Вьетнамская нефтегазовая группа (Petrovietnam) в течение последних почти 50 лет усердно работала над выполнением своей миссии по содействию обеспечению национальной энергетической безопасности и стала экономическим локомотивом Вьетнама.

Генеральный директор группы Ле Мань Хунг отметил, что она составляет основу энергетической безопасности, продовольственной безопасности, экономической безопасности, национальной обороны и безопасности.

Обеспечение энергетической безопасности определено как высшая цель национальной стратегии развития энергетики, а также как основа и предпосылка социально-экономического развития.

Группа активизировала деятельность по разведке и эксплуатации для увеличения запасов нефти, чтобы обеспечить ее стабильные поставки для промышленного производства.

Выступая 16 июля на открытии проекта теплоэлектростанции Song Hau 1 в городе Майдам, уезд Чаутхань, провинция Хаужанг, дельта Меконга, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил важную роль Petrovietnam в обеспечении национальной энергетической безопасности за счет проектов тепловой энергии.

Совокупная мощность электростанций достигает 5.405 МВт, что составляет около 10% производства электроэнергии в стране. Нефтеперерабатывающий завод Зунгкват, которым управляет нефтеперерабатывающая и нефтехимическая компания Биншон (BSR), дочерняя компания Petrovietnam, удовлетворил 30% национального спроса.

Общая добыча нефти группой как внутри страны, так и за рубежом на сегодняшний день достигла 441,5 млн. тонн, а добыча газа — 174,7 млрд. кубометров.

Добыча сырой нефти в июле достигла 900 тыс. тонн, превысив план на 19%. Таким образом, общий показатель за первые 7 месяцев составляет 6,38 млн. тонн, что превышает план на 22% и составляет 73% от годового задания.

Нефтеперерабатывающая промышленность также обеспечивает основные продукты высокой стоимости для национальной экономики, такие как химикаты, пластмассы и удобрения.

Petrovietnam управляет двумя крупнейшими заводами по производству удобрений — заводом по производству удобрений Фуми в южной провинции Бариа-Вунгтау и заводом по производству удобрений Камау в провинции Камау, дельте Меконга, с общей мощностью около 1,6 млн. тонн, что соответствует более 70% потребности страны.

За последние годы Petrovietnam выполняла свою роль экономического локомотива страны и инструмента правительства для регулирования макроэкономики. Ее основные продукты, такие как нефть, удобрения, электричество и сжиженный нефтяной газ (СНГ), способствовали стабилизации рынка, обеспечению энергетической, продовольственной и экономической безопасности.

В 2020 году группа внесла в государственный бюджет 83 трлн. донгов (3,52 млрд. долл. США), превысив установленную цель на 1%. В прошлом году это значение составило 112,5 трлн. донгов, превысив целевой показатель на 80% и увеличившись на 36% в годовом исчислении.

За первые 7 месяцев этого года его вклад в бюджет достиг 79,6 трлн. донгов, что на 47% больше, чем в прошлом году.

Помимо экономического вклада, Petrovietnam также сыграла роль в защите национального суверенитета посредством своих морских нефтяных вышек.

Она тесно сотрудничает с Министерством национальной обороны, Министерством общественной безопасности и соответствующими учреждениями для оценки инвестиционных проектов и совместных предприятий.

На недавней рабочей встрече с представителями Petrovietnam, состоявшейся в центральной провинции Куангнгай, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Petrovietnam является одним из государственных предприятий, играющих важнейшую роль в национальной экономике.

По его словам, Petrovietnam необходимо усердно работать для достижения целей, поставленных в Стратегии развития нефтегазовой промышленности Вьетнама до 2025 года с перспективой до 2035 года, и согласованно реализовать проект реструктуризации Petrovietnam.

Верховный депутат отметил, что Постоянный комитет НС поручил соответствующим ведомствам собрать отзывы о проекте Закона о нефти, который, как ожидается, будет одобрен законодательным органом на его четвертой сессии в октябре, чтобы создать правовую основу для развития нефтегазовой промышленности в новой ситуации.



