PetroVietnam внедряет меры по созданию условий для энергетического перехода

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Несмотря на различные трудности, Вьетнамская национальная группа по нефти и газу (PetroVietnam) приняла меры, чтобы сохранить ликвидность операций в текущей ситуации и принять участие в энергетическом переходе, исходя из будущего отрасли.

По данным фирмы, на сектор электрификации большое влияние оказал рост использования возобновляемых источников энергии. Между тем, строящиеся энергетические проекты, работающие на сжиженном природном газе (СПГ), должны разработать план перехода на водородное топливо.

Прогнозируется, что спрос на бензин во Вьетнаме будет продолжать расти и достигнет пика в 2030–2035 гг., в то время как рынок дизельного топлива (ДТ), вероятно, будет затронут медленнее, а дефицит предложения ДТ, по прогнозам, сохранится до 2035 года.

По данным нефтехимической и нефтеперерабатывающей компании Binh Son (BSR), в краткосрочной перспективе энергетический переход не оказал явного влияния на спрос на нефтепродукты во Вьетнаме. Однако в долгосрочной перспективе это происходит глобально, что приводит к снижению спроса на нефтепродукты.

Перед нефтеперерабатывающими заводами стоит задача повысить качество своей продукции и снизить долю традиционных видов топлива в своей продукции, а также способствовать разработке экологически чистой продукции.

Что касается разведки и добычи нефти и газа, то добыча нефти достигла пика в 2005 году и находится на грани резкого снижения. Между тем, даже при сценарии нулевых выбросов к 2050 году нефть по-прежнему используется в неэнергетических целях и в отраслях, которые трудно заменить топливом, таких как авиационная промышленность и морской транспорт. В частности, прогнозируется быстрый рост добычи газа, но найти дешевые источники газа труднее, а новые источники газа дороги и должны конкурировать с СПГ.

По состоянию на конец июня около 40 стран выпустили стратегии и дорожные карты по водороду, в том числе страны-лидеры по выбросам парниковых газов, такие как Китай, США, Индия, Россия и Япония. В настоящее время 98% мирового водорода производится из газа и угля, используемых в нефтепереработке и химической переработке.

Недавно PetroVietnam подписала меморандум о взаимопонимании с Азиатским банком развития (АБР) о сотрудничестве в области энергетического перехода.

Между тем, фирма реализовала 12 основных задач, связанных с возобновляемыми источниками энергии, сокращением выбросов парниковых газов, экономичным и эффективным использованием энергии, водородом, аммиаком, аккумуляторными/зарядными системами, хранением энергии, экологизацией угольных электростанций, а также улавливанием углерода, использованием и хранения (CCUS).

Генеральный директор PetroVietnam Ле Мань Хунг сказал, что фирма приступила к реализации дорожной карты, связанной с энергетическим переходом, с 2019 года, но этот процесс должен основываться на национальной цели.

По его словам, при выполнении задач по разведке и добыче PetroVietnam сосредоточится на реализации решений по ускорению разведки и эксплуатации нефти и газа, рассматривая при этом использование возобновляемых источников энергии при добыче нефти и газа.

Компания PetroVietnam за первые 6 месяцев этого года перекачала 5,48 млн. тонн сырой нефти, превысив установленный план на 23%.

При этом производство бензина превысило план на 14%, производство удобрений превысило план на 8%, также увеличилось производство и поставка газа, электроэнергии и других энергоносителей.

Выручка группы за этот период оценивается в 468,3 трлн. донгов (20 млрд. долл. США), что на 55% больше по сравнению с прошлым годом и вдвое превышает цель, поставленную на шесть месяцев.

Он внес в Государственный бюджет 66,1 трлн. донгов, что в 2,2 раза выше полугодового плана и на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это считается выдающимся достижением в контексте глобальной геополитической и экономической нестабильности, вызванной конфликтом на Украине, усилением инфляционного давления и политикой «нулевого COVID-19» Китая.

Согласно рейтингу VNR500, опубликованному Vietnam Report, в 2021 году PetroVietnam вошла в тройку крупнейших компаний Вьетнама после Samsung Vietnam и Vietnam Electricity (EVN).

Рейтинги были составлены на основе доходов предприятий и других критериев эффективности, таких как общие активы, количество сотрудников, темпы роста, прибыль и престиж в СМИ.

Выручка PetroVietnam в прошлом году составила 620,2 трлн. донгов, превысив годовой план на 26,4% и увеличившись на 28% по сравнению с прошлым годом.