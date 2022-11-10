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PetroVietnam ведет переговоры с Алжиром о 2-й фазе совместного нефтегазового предприятия
Совместное предприятие разведочно-производственной корпорации (PVEP) при Petrovietnam, тайской компания по разведке и добыче PTT и национальной государственной нефтяной компании Алжира - Sonatrach Group было создано в 2009 году с общим объемом инвестиций 1,26 млрд. долл. США.
На первом этапе на месторождении Бир Себа добывается 20.000 баррелей нефти в день. С момента получения первого притока нефти в августе 2015 года в рамках проекта было прокачано в общей сложности 44,27 млн. баррелей. Это считается ярким пятном в двустороннем сотрудничестве между Вьетнамом и Алжиром.
Ожидается, что на втором этапе проекта совместного предприятия первый поток нефти будет получен в первом квартале 2016 года, также с проектной мощностью 20.000 баррелей в сутки.
По этому случаю 7 ноября вьетнамская делегация провела встречу с министром энергетики и шахт Алжира Мохаммедом Аркабом, в ходе которой обе стороны рассмотрели нефтегазовое партнерство между Sonatrach и Petrovietnam и оценили перспективы расширения сотрудничества между двумя сторонами в ближайшее время.
Аркаб пригласил вьетнамскую фирму продолжать инвестировать в нефтегазовую отрасль в его стране и установить более взаимовыгодные партнерские отношения.
Со своей стороны, Вуонг выразил удовлетворение качеством сотрудничества Petrovietnam и Sonatrach, и проявил заинтересованность в увеличении инвестиций в Алжир, особенно в существующие нефтегазовые проекты, а также в новые