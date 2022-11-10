Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

PetroVietnam ведет переговоры с Алжиром о 2-й фазе совместного нефтегазового предприятия

Совместное предприятие разведочно-производственной корпорации (PVEP) при Petrovietnam, тайской компания по разведке и добыче PTT и национальной государственной нефтяной компании Алжира - Sonatrach Group было создано в 2009 году с общим объемом инвестиций 1,26 млрд. долл. США. Делегация Вьетнамской нефтегазовой группы (Petrovietnam) во главе с председателем Совета членов Хоанг Куок Выонгом 7 ноября провела рабочую встречу с представителями соответствующих ведомств Алжира, чтобы ускорить реализацию второго этапа трехстороннего проекта совместного предприятия на месторождении Бир Себа в африканской стране.

Совместное предприятие разведочно-производственной корпорации (PVEP) при Petrovietnam, тайской компания по разведке и добыче PTT и национальной государственной нефтяной компании Алжира - Sonatrach Group было создано в 2009 году с общим объемом инвестиций 1,26 млрд. долл. США.

На первом этапе на месторождении Бир Себа добывается 20.000 баррелей нефти в день. С момента получения первого притока нефти в августе 2015 года в рамках проекта было прокачано в общей сложности 44,27 млн. баррелей. Это считается ярким пятном в двустороннем сотрудничестве между Вьетнамом и Алжиром.

Ожидается, что на втором этапе проекта совместного предприятия первый поток нефти будет получен в первом квартале 2016 года, также с проектной мощностью 20.000 баррелей в сутки.

По этому случаю 7 ноября вьетнамская делегация провела встречу с министром энергетики и шахт Алжира Мохаммедом Аркабом, в ходе которой обе стороны рассмотрели нефтегазовое партнерство между Sonatrach и Petrovietnam и оценили перспективы расширения сотрудничества между двумя сторонами в ближайшее время.

Аркаб пригласил вьетнамскую фирму продолжать инвестировать в нефтегазовую отрасль в его стране и установить более взаимовыгодные партнерские отношения.

Со своей стороны, Вуонг выразил удовлетворение качеством сотрудничества Petrovietnam и Sonatrach, и проявил заинтересованность в увеличении инвестиций в Алжир, особенно в существующие нефтегазовые проекты, а также в новые

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top