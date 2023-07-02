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Petrolimex планирует увеличить прибыль на 42% в 2023 году

В 2023 году Вьетнамская национальная нефтяная группа (Petrolimex, биржевой код PLX) поставила цель получить прибыль до налогообложения в размере 3,228 трлн донгов, что на 42% больше, чем в 2022 году. В 2023 году Вьетнамская национальная нефтяная группа (Petrolimex, биржевой код PLX) поставила цель получить прибыль до налогообложения в размере 3,228 трлн донгов, что на 42% больше, чем в 2022 году.

Согласно документу, который, как ожидается, будет представлен на предстоящем годовом общем собрании акционеров в 2023 году, Petrolimex поставила перед собой цель достичь 190 трлн донгов выручки в 2023 году и 12,95 млн куб. Тонн, что на 38% и 7% меньше от показателей предыдущего года соответственно. Petrolimex планирует вынести на собрание ставку дивидендов в 2023 г. в размере 10%.

По данным Petrolimex, 2023 год определен как ключевой в реализации 5-летнего плана инвестиций в производство, бизнес и развитие на период 2021–2025 годов. Тем не менее, Группа продолжает работать в условиях прогнозируемого глобального экономического роста на уровне около 2%, что значительно ниже, чем в 2022 году, и намного ниже, чем в среднем за десятилетие до пандемии COVID-19. Прогнозируется, что ВВП Вьетнама вырастет примерно на 6,5%, что приведет к соответствующему увеличению спроса на бензин. Кроме того, на нефтяном рынке по-прежнему прогнозируется много потенциальных рисков.

Поэтому для достижения поставленных целей Petrolimex делает упор на синхронное развертывание групп решений. В частности, по группе решений по обеспечению источника Petrolimex реализует форвардные контракты, заключенные с 2 отечественными нефтеперерабатывающими заводами; активно ищет источники импортных товаров с конкурентоспособными ценами и налогами, а также разрабатывает резервные планы на случай возникновения проблем у отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Petrolimex продолжает улучшать рыночные прогнозы и оценки, строго контролировать деятельность по продажам, своевременно и синхронно корректировать источники товаров, логистику, запасы, формулы ценообразования, политику продаж и т. д.  при необычных факторах. Решения по оптимизации движения товаров со складов на АЗС продолжают внедряться для повышения эффективности бизнеса Группы.

В группе бизнес-решений и бизнес-поддержки Petrolimex внимательно следит за внедрением механизма торговли нефтью в соответствии с документом 926/PLX-CSKD от 26 июня 2022 года, продолжать строго управлять условиями продаж для дистрибьюторов, чтобы минимизировать риски и ограничить убытки, разработать стратегии продукта для обеспечения совместимости с рынком. Кроме того, Petrolimex разрабатывает сценарии работы, организации бизнеса и продаж для нестандартных ситуаций, которые могут возникнуть.

Группа также занимается разработкой системы выборочной франшизы, расширением и развитием сети АЗС, особенно на автомагистралях, провинциальных дорогах и крупных городах, внимательно следит за новыми направлениями развития автозаправочных станций в соответствии с новыми и современными стандартами, обеспечивая удобство обслуживания и качество обслуживания клиентов, исследовать и разрабатывать новые возможные услуги, расширять применение технологий для повышения эффективности использования коммерческих преимуществ на заправочных станциях.

ИЖВ/ВИА

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