OVID-19 на 28 мая: зарегистрировано еще 1.114 случаев

Ханой продолжал сообщать о самых высоких ежедневных случаях заражения - 285, за ним следовали Виньфук с 70 и Йенбай с 68.

Национальный подсчет сейчас составляет 10.716.361 человек.

В общей сложности 8.463 пациента с COVID-19 выздоровели за день, в результате чего число выздоровевших достигло 9.439.913 человек.

В тяжелом состоянии находятся 189 пациентов, шесть из них находятся на аппарате жизнеобеспечения.

На сегодняшний день было введено в общей сложности 220.635.110 доз вакцин против COVID-19, из них 199,05 млн доз для взрослого населения, 17,45 млн доз для детей в возрасте 12–17 лет и 4,12 млн доз для детей в возрасте 5–11 лет.