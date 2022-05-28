Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

OVID-19 на 28 мая: зарегистрировано еще 1.114 случаев

28 мая Вьетнам сообщил о 1.114 новых случаях заражения COVID-19 и отсутствии смертельных случаев, по данным Министерства здравоохранения.

Ханой продолжал сообщать о самых высоких ежедневных случаях заражения - 285, за ним следовали Виньфук с 70 и Йенбай с 68.

Национальный подсчет сейчас составляет 10.716.361 человек.

В общей сложности 8.463 пациента с COVID-19 выздоровели за день, в результате чего число выздоровевших достигло 9.439.913 человек.

В тяжелом состоянии находятся 189 пациентов, шесть из них находятся на аппарате жизнеобеспечения.

На сегодняшний день было введено в общей сложности 220.635.110 доз вакцин против COVID-19, из них 199,05 млн доз для взрослого населения, 17,45 млн доз для детей в возрасте 12–17 лет и 4,12 млн доз для детей в возрасте 5–11 лет.

ВИА

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