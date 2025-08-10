НОВОСТИ
Ookla: Мобильные сети Вьетнама - одни из самых быстрых в мире
Vinaphone занял второе место по скорости 5G с результатом 78,11 балла, уступив только e&.
На брифинге для прессы, организованном Министерством науки и технологий 5 августа, заместитель директора Управления телекоммуникаций Вьетнама Нгуен Фонг Ня заявил, что активное внедрение 5G и постепенный отказ операторов связи от устаревших технологий, таких как 2G и 3G, помогают повысить производительность мобильного интернета во Вьетнаме.
В отчете министерства за полугодие также отмечается, что благодаря ускорению развития цифровой инфраструктуры, включая расширение сети 5G, 26% населения Вьетнама имеют доступ к услугам 5G.
Целью на 2025 год является создание более 68 000 станций 5G, что эквивалентно 57,5% существующих станций 4G и охватит до 90% населения.
В настоящее время Viettel эксплуатирует более 6500 базовых приемопередающих станций 5G (BTS) с 5,5 миллионами абонентов 5G к концу января. В этом году военный оператор планирует расширить сеть до более чем 20 000 станций 5G, охватить 5G более чем 90% населения и перевести 70% своей базы мобильных пользователей на 5G.
Всего за шесть месяцев коммерциализации VinaPhone насчитывает около четырех миллионов пользователей 5G. На устройства 5G в настоящее время приходится 80% абонентской базы VinaPhone.
Статистика интернет-центра i-Speed of Vietnam показала, что средняя скорость мобильной передачи данных достигла 75,19 Мбит / с, при этом лидирует Viettel с 83,6 Мбит / с, что на 26% больше, чем в прошлом году, за ним следуют VNPT с 70,71 Мбит / с и MobiFone с 52,47 Мбит / с.