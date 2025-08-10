Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ookla: Мобильные сети Вьетнама - одни из самых быстрых в мире

Согласно последнему отчету Speedtest интернет-аналитической компании Ookla, мобильные сети Вьетнама вышли на первое место в мире по скорости работы. Viettel заняла третье место по общему показателю производительности мобильной связи с результатом 82,56 балла, уступив e& (88,05) от UEA и Ooredoo от Quatar (87,05) и опередив сингапурскую Singtel (82,53).

Vinaphone занял второе место по скорости 5G с результатом 78,11 балла, уступив только e&.

На брифинге для прессы, организованном Министерством науки и технологий 5 августа, заместитель директора Управления телекоммуникаций Вьетнама Нгуен Фонг Ня заявил, что активное внедрение 5G и постепенный отказ операторов связи от устаревших технологий, таких как 2G и 3G, помогают повысить производительность мобильного интернета во Вьетнаме.

В отчете министерства за полугодие также отмечается, что благодаря ускорению развития цифровой инфраструктуры, включая расширение сети 5G, 26% населения Вьетнама имеют доступ к услугам 5G.

Целью на 2025 год является создание более 68 000 станций 5G, что эквивалентно 57,5% существующих станций 4G и охватит до 90% населения.

В настоящее время Viettel эксплуатирует более 6500 базовых приемопередающих станций 5G (BTS) с 5,5 миллионами абонентов 5G к концу января. В этом году военный оператор планирует расширить сеть до более чем 20 000 станций 5G, охватить 5G более чем 90% населения и перевести 70% своей базы мобильных пользователей на 5G.

Всего за шесть месяцев коммерциализации VinaPhone насчитывает около четырех миллионов пользователей 5G. На устройства 5G в настоящее время приходится 80% абонентской базы VinaPhone.

Статистика интернет-центра i-Speed of Vietnam показала, что средняя скорость мобильной передачи данных достигла 75,19 Мбит / с, при этом лидирует Viettel с 83,6 Мбит / с, что на 26% больше, чем в прошлом году, за ним следуют VNPT с 70,71 Мбит / с и MobiFone с 52,47 Мбит / с.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ с супругой отправился в Республику Корея с государственным визитом

Генеральный секретарь ЦК КПВ с супругой отправился в Республику Корея с государственным визитом

Утром 10 августа генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли отбыли из Ханоя с четырехдневным государственным визитом в Республику Корея (РК), который осуществляется по приглашению президента РК Ли Чжэ Мена.
ПОДРОБНЕЕ

Top