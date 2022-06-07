Oбъявлен топ-50 публичных компаний 2022 года

Vietnam Report официально объявил Топ-50 престижных и эффективных публичных компаний 2022 года (VIX50).

В первую десятку в этом году вошли: Vinhomes (VHM), Hoa Phat Group (HPG), Masan Group (MSN), инвестиционная корпорация Mobile World (MWG), Вьетнамский международный акционерный коммерческий банк (VIB), Vietcombank (VCB), химическая группа Duc Giang (DGC), Techcombank (TCB), MBBank (MBB) и Азиатский коммерческий акционерный банк (ACB).

Все эти компании торгуются на фондовой бирже Хошимина (HoSE).

Ву Дык Винь, генеральный директор Vietnam Report, сказал, что в прошлом году наблюдался впечатляющий рост фондового рынка страны: VN-Index установил рекордный пик в более чем 1.500 пунктов, увеличившись на 35,7% в годовом исчислении. Прирост был выше, чем средний темп роста в 15,2% за последние 5 лет.

Фондовый рынок также зафиксировал множество положительных качественных изменений благодаря «взрыву» ликвидности, рыночной капитализации и появлению новых инвесторов. Сложное развитие пандемии COVID-19, вызвавшей серьезные последствия, стало сильным катализатором направления свободных денежных потоков, тем самым расширив наметившуюся с 2020 года динамику роста.

С достижениями в 2021 году вполне можно ожидать большего роста фондового рынка в этом году, подчеркнул Винь.

Однако следует отметить, что в прошлом, когда рынок долгое время рос вместе с резким увеличением денежного потока от розничных инвесторов, всегда было много непредсказуемых рисков.

Эксперты заявили, что из-за роста инфляции многие страны ужесточили денежно-кредитную политику наряду с конфликтом между Россией и Украиной, но вьетнамская экономика все еще преодолевает трудности и постепенно восстанавливает положительную динамику восстановления. Недавние колебания на мировом рынке также дают Вьетнаму возможность укрепить свою внутреннюю силу и привлечь инвестиции в новую тенденцию глобализации.

В качестве жизненно важного канала мобилизации капитала для правительства и бизнеса, а также привлекательного канала инвестиций для инвесторов фондовый рынок находится в центре внимания. Ряд решений, связанных с инспектированием и стабилизацией рынка Министерством финансов и Государственной комиссией по ценным бумагам, был реализован для устранения многих узких мест, способствуя устойчивому развитию рынка.

Отчет был составлен на основе объективного, научного и независимого исследования, основанного на выборе подходящих компаний для ранжирования по четырем показателям: объем продаж, прибыль, активы и минимальная рыночная капитализация в размере 500 млрд. донгов (21,6 млн. долл. США) по состоянию на 29 апреля.

Он также опирался на оценку инвесторов, рынка и экспертов по таким критериям, как размер, эффективность и перспективы бизнеса, совокупный темп роста выручки и прибыли, а также репутация в СМИ.

В отчете совместно с группами финансовых и экономических экспертов была проведена дополнительная оценка потенциала роста, уровня устойчивого развития, качества управления и положения в отрасли каждого публичного предприятия.