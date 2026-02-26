Oбеспечение строгого проведения голосования и подсчёта голосов

Общий вид конференции. (Фото: ВИА)



Утром 26 февраля член Политбюро, Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман, Председатель Национального избирательного совета, провёл общенациональную онлайн-конференцию по развёртыванию работы по выборам депутатов НС XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов с целью оценки хода подготовки и усвоения ключевых задач на решающем этапе, определяющем успех предстоящих выборов.



Выступая с руководящими указаниями, Председатель НС Чан Тхань Ман, Председатель Национального избирательного совета, отметил, что подготовка к выборам ведётся своевременно, системно и тщательно. В частности, Национальный избирательный совет издал резолюцию 151/NQ-HĐBCQG от 14 февраля 2026 года об опубликовании официального списка кандидатов в депутаты НС XVI созыва по каждому избирательному округу по всей стране; данная работа была высоко оценена Генеральным секретарём То Ламом как своевременная, системная и соответствующая установленным требованиям.



Подготовительная работа на местах развёртывается планомерно. Составление и обнародование списков избирателей проведены заблаговременно и охватывают всю территорию. Подготовка условий для проведения выборов осуществляется по чёткому плану и графику, заблаговременно разработаны варианты для территорий со специфическими условиями (густонаселённые и подвижные районы; наличие крупных университетов, больниц, индустриальных зон и портов; районы речной сети и каналов; значительное число временно проживающих лиц, студентов, посменных работников и др.), а также планы досрочного голосования.



Председатель НС подтвердил, что подготовка от центрального до местного уровня в целом идёт по графику, в соответствии с законом, синхронно и строго. Руководящие документы изданы своевременно и в полном объёме. Кадровая работа подготовлена тщательно, обеспечены необходимые стандарты и рациональная структура с упором на качество; активно внедряются информационные технологии. Политическая безопасность и общественный порядок обеспечены. Количество жалоб и обращений сократилось, сложных инцидентов не зафиксировано.



Вместе с тем Председатель НС указал на ряд существующих проблем: в некоторых местах сохраняется неуверенность в связи с упорядочением административных единиц и внедрением двухуровневой модели местной администрации; программное обеспечение информационных технологий ещё нестабильно; разъяснительная работа в районах проживания национальных меньшинств и среди посменных работников недостаточно глубока; отдельные местности представляют отчёты с опозданием либо не обновляют их по запросу Национального избирательного совета; некоторые направляют многочисленные запросы разъяснений по вопросам, уже отражённым в руководящих документах.



Оглядываясь на выборы 2021 года, Председатель НС обозначил пять уроков для местностей: в полной мере задействовать силу великого национального единства, укреплять доверие и консенсус народа и мобилизовать активное участие всей политической системы как решающий фактор успеха; обеспечить тесное руководство и направление со стороны партийных комитетов всех уровней при чётком распределении обязанностей и скоординированном взаимодействии соответствующих органов и организаций; активизировать широкую и разнообразную информационно-разъяснительную работу, обеспечивая открытость, прозрачность, демократичность и справедливость на всех этапах подготовки; строго соблюдать кадровую процедуру, от консультаций, выдвижения, сбора мнений избирателей до предвыборной агитации, для отбора кандидатов, отвечающих требованиям; проактивно отслеживать ситуацию, готовить планы обеспечения безопасности, общественного порядка и медицинского сопровождения, усиливать контроль и надзор, оперативно реагировать на возникающие вопросы.



О задачах на предстоящий период Председатель НС предложил продолжать строгое выполнение требований директивы 46-CT/TW от 16 мая 2025 года и заключений Политбюро о руководстве выборами, новейшего - заключения Секретариата № 03 от 22 февраля 2026 года , а также плана № 62 от 11 ноября 2025 года и руководящих документов Национального избирательного совета.



Наряду с этим необходимо качественно организовать встречи кандидатов с избирателями, обеспечивая демократичность, равенство и открытость; тщательно проверить списки избирателей, не допуская нарушений избирательных прав; активизировать информационно- разъяснительную работу до, во время и после выборов, особенно в специфических районах и среди особых групп избирателей; гарантировать абсолютную безопасность и не допустить использования выборов в деструктивных целях.



Председатель НС подчеркнул необходимость строгой и объективной организации голосования и подсчёта голосов, а также объявления результатов выборов в установленный законом срок - не позднее 25 марта 2026 года. Чем тщательнее будет проведена работа и чем раньше объявлены результаты, тем лучше, отметил он. Предполагается, что 6 апреля 2026 года откроется первая сессия НС XVI созыва, после чего первые сессии проведут народные советы на местах. В настоящее время Постоянный комитет НС также готовится к первой сессии по кадровым вопросам и другим пунктам повестки.



Председатель НС Чан Тхань Ман выразил уверенность, что при высокой решимости партийных комитетов всех уровней, тесной координации органов и организаций политической системы, а также при единодушной поддержке и активном участии всего народа выборы депутатов НС XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов пройдут успешно.