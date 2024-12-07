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НОВОСТИ

NVIDIA построит исследовательские центры искусственного интеллекта и центры обработки данных во Вьетнаме

5 декабря Национальный инновационный центр сообщил, что американский технологический гигант NVIDIA создаст во Вьетнаме исследовательский центр и центр обработки данных, посвященный изучению искусственного интеллекта (ИИ).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (второй справа) и основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (второй слева) стали свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве в области исследований искусственного интеллекта между правительством Вьетнама и группой NVIDIA. Фото: ВИA  
Это результат соглашения между NVIDIA и правительством Вьетнама, которое было подписано во время второго визита Дженсена Хуанга, основателя и главного исполнительного директора NVIDIA, во Вьетнам в тот же день.

Соглашение подписали Нгуен Чи Зунг, министр планирования и инвестиций, и Джей Пури, исполнительный вице-президент NVIDIA по мировым операциям, в присутствии премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня и основателя NVIDIA Дженсена Хуанга.

Вьетнамский центр исследований и разработок (VRDC) и Центр данных ИИ будут служить платформами, которые помогут NVIDIA и ее местным партнерам продвигать исследования, разработки и внедрение передовых технологий ИИ.

Эти центры будут не только играть ключевую роль в поддержке исследовательских инициатив, разработке приложений ИИ, развитии инноваций и предпринимательства, но и создавать рабочие места для талантливых людей во Вьетнаме.

Новая инфраструктура центров будет поддерживать национальную стратегию Вьетнама в области ИИ, закладывая основу для воспитания и развития талантов в области ИИ с помощью передовых технологий ИИ от NVIDIA.

Это поможет Вьетнаму ускорить исследования, разработки и применение ИИ в таких ключевых отраслях, как здравоохранение, образование, транспорт и финансы.

Вьетнам признан одной из стран с большим потенциалом для развития и применения ИИ благодаря молодой, динамичной и технологически подкованной рабочей силе. Правительство Вьетнама также определило ИИ в качестве приоритетной области в своей национальной стратегии развития.

Соглашение о сотрудничестве между Вьетнамом и NVIDIA должно способствовать развитию ИИ в стране и регионе Юго-Восточной Азии.

Говоря о соглашении, министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг сказал: «Инновации - одна из областей, о которых правительство Вьетнама особенно заботится и считает ключевым фактором стратегии развития страны. Мы стремимся создать наиболее благоприятные условия для ведущих мировых технологических компаний, таких как NVIDIA, для реализации проектов исследований и разработок во Вьетнаме».

«Сотрудничество между правительством Вьетнама и NVIDIA - это стратегический шаг, который не только поможет Вьетнаму укрепить свои исследовательские возможности и возможности применения ИИ, но и будет способствовать развитию высокотехнологичной индустрии во Вьетнаме, но и откроет новые возможности роста для NVIDIA».

Благодаря этому стратегическому сотрудничеству Вьетнам совместно с NVIDIA будет способствовать активному развитию технологий искусственного интеллекта в стране в соответствии с международными стандартами, создавая светлое будущее для инновационной экосистемы и индустрии высоких технологий в регионе.

ИЖВ/ВИА

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