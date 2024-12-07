NVIDIA построит исследовательские центры искусственного интеллекта и центры обработки данных во Вьетнаме

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (второй справа) и основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (второй слева) стали свидетелями подписания соглашения о сотрудничестве в области исследований искусственного интеллекта между правительством Вьетнама и группой NVIDIA. Фото: ВИA