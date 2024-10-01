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NIC сформирует 9 приоритетных технологических отраслей во Вьетнаме

С момента своего создания в октябре 2019 года Национальный инновационный центр (NIC) стал ядром инновационной экосистемы страны и связующим звеном между государством, предприятиями, учебными заведениями, исследовательскими центрами, финансовыми учреждениями и подразделениями поддержки инкубации для руководства, создания и развития вьетнамских инноваций, заявил министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг.
  Создание Национального инновационного центра (NIC) в высокотехнологичном парке Хоалак на окраине Ханоя. Фото: baochinhphu.vn  

Общаясь с прессой по случаю 5-й годовщины основания NIC (2 октября 2019 - 2024 гг.), министр отметил, что NIC принес пользу сотням предприятий, особенно в поддержке цифровой трансформации.

За короткое время центр сделал много хорошего, и это только начало, сказал он, подчеркнув, что центр стремится стать современным центром, отвечающим международным стандартам, объединяющим международные и отечественные подразделения и способствующим превращению Вьетнама в инновационное направление в регионе и мире. В ближайшее время NIC сформирует девять приоритетных технологических отраслей во Вьетнаме, которые, как ожидается, в полной мере воспользуются возможностями 4-й промышленной революции.

Для развития инновационной деятельности в целом и NIC в частности, по словам министра, необходимо разработать полный, синхронный и единый механизм и политику, чтобы центр мог эффективно работать в соответствии с международными стандартами, а также создать инфраструктуру, исследовательские центры, лаборатории и жилье для экспертов.

Он также отметил, что в ближайшее время перед NIC стоит неотложная задача по формированию девяти приоритетных технологических отраслей, включая умное производство, умные города, цифровые коммуникации, кибербезопасность, экологию, здравоохранение, полупроводники и водород.

Министр добавил, что NIC было поручено управлять программой подготовки кадров для полупроводниковой промышленности.

Это очень амбициозная и стратегическая цель, поскольку Вьетнам намерен к 2050 году иметь не менее 50 000 подготовленных инженеров в сфере полупроводников, чтобы удовлетворить спрос как на внутреннем, так и на международном рынках.

Человеческие ресурсы - это очень сильный ресурс Вьетнама, и обучение имеет решающее значение для страны, чтобы иметь квалифицированные кадры для удовлетворения внутренних и глобальных потребностей, объяснил Нгуен Чи Зунг.

Министр верит, что NIC скоро будет процветать и глубоко проникнет в глобальную цепочку создания стоимости в полупроводниковой промышленности.


ВИА/ИЖВ

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