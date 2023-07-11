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Netflix и FPT Play сняли с показа фильм с кадрами, нарушающими суверенитет Вьетнама
9 июля Департамент кинематографии направил Официальное письмо № 870/DA-VP в адрес Netflix и Официальное письмо № 871/DA-VP в FPT Telecom, с просьбой удалить фильм «Идти с ветром» из-за наличия изображений линии «коровий язык» или линии девяти пунктиров, U-образной линии - линии, которую использует Китай в нарушении суверенитета Вьетнама для определения его территориальных требований в Восточном море. Срок снятия фильма с платформ –
24 часов с 0:00 часов 10 июля 2023 года.
В официальных письмах Департамент кинематографии сообщил, что смотрел и проверил все 39 эпизодов фильма, показываемого в киберпространстве на доменном имени https://www.netflix.com и в приложении Netflix, https: //fptplay.vn и приложении FPT Play. Результаты показывают, что изображение линии девяти пунктиров появляется на карте во многих сценах фильма, во многих эпизодах... Несмотря на то, что ЗАО « FPT Телеком» во многих кадрах фильма размыло изображение однако Департамент кинематографии подтвердил, что это фильм с ненадлежащим содержанием, нарушающий национальный суверенитет Вьетнама.
Во исполнение положений пункта 2 статьи 15 Постановления Правительства № 131/2022/ NĐ-CP, детализирующего ряд статей Закона о кино, Департамент кинематографии требует компанию Netflix снять фильм «Идти с ветром» на домене https://www.netflix.com и в приложении Netflix; акционерное общество «FPT Телеком» удалить фильм «Идти с ветром» на домене https://fptplay.vn и в приложении FPT Play.
Вьетнам неоднократно заявлял о неприятии "линии девяти пунктиров", а также отвергал морские претензии Китая на архипелаг Чыонгша (Спратли) и Хоангша (Парасельские острова), противоречащие международному праву, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, официально заявляя, что Ханой "имеет достаточно исторических и законных оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет над островами" Хоангша и Чыонгша.
Вьетнам запрещает использование и распространение любых продуктов и печатных изданий, содержащих изображения и упоминания о так называемой "линии девяти пунктиров".