Moody’s повысило рейтинги 12 вьетнамских банков

Логотипы некоторых вьетнамских банков. Источник: vietnambiz.vn

Moody's Investors Service повысило рейтинги 12 вьетнамских банков после повышения суверенного рейтинга Вьетнама до Ba2 с Ba3.

Агентство Moody's повысило на одну ступень долгосрочные рейтинги депозитов и эмитентов в национальной (LC) и иностранной валюте (FC) 8 банков (Vietcombank, BIDV, OCB, SeaABank, TPBank, Agribank, VIB, VietinBank), а также рейтинги контрагентов в LC и FC. Рейтинги риска и оценка риска контрагента 7 банков на одну ступень (BIDV, Agribank, VietinBank, ABBank, LienVietPostBank, SHB, MSB).

Рейтинговые действия в отношении банков последовали за повышением фирмой суверенного рейтинга Вьетнама до Ba2 с Ba3 6 сентября и изменением прогноза по суверенному рейтингу с положительного на стабильный в тот же день.

Агентство Moody's заявило, что кредитоспособность Вьетнама является ключевым фактором, влияющим на его депозитные и долговые рейтинги для финансовых учреждений страны. Повышение рейтингов банков отражает усиление способности правительства оказывать поддержку банкам в периоды стресса.

Кроме того, Moody's также изменило прогнозы по рейтингам Agribank, BIDV, OCB, SeABank, TPBank, VIB, Vietcombank и Vietinbank с позитивного на стабильный. Прогноз по рейтингам ABBank, LienVietPostBank и MSB остается стабильным, а рейтинг SHB остается положительным.

В условиях сложной международной ситуации, приведшей к более чем 30 понижениям рейтингов во всем мире за последние 8 месяцев, Вьетнам является единственной страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе и одной из 4 стран в мире, в которых рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг с начала 2022 года.

Министерство финансов заявило, что повышение суверенного рейтинга Вьетнама до Ba2 свидетельствует о признании агентством Moody’s растущей экономической мощи страны и ее лучшей устойчивости к внешним макроэкономическим потрясениям по сравнению с другими странами с таким же рейтингом.



