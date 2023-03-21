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MoMo - партнер Western Union по денежным переводам во Вьетнаме

Пользователям MoMo требуется около одной минуты, чтобы получить международные денежные переводы от родственников в более чем 200 странах и территориях. Вьетнамская компания цифровых платежей Momo и американская транснациональная компания финансовых услуг Western Union 20 марта объявили о стратегическом сотрудничестве, позволяющем клиентам получать денежные переводы Western Union через приложение MoMo.

Это первый случай, когда услуги оператора денежных переводов стали доступны в ведущем супер-приложении во Вьетнаме.

Соответственно, пользователям MoMo требуется около одной минуты, чтобы получить международные денежные переводы от родственников в более чем 200 странах и территориях.

Получателю достаточно зайти в MoMo и ввести 10-значный контрольный номер денежного перевода, предоставленный отправителем, чтобы немедленно получить деньги от своих родственников за границей.

Благодаря экосистеме, состоящей почти из 50 банков-партнеров, всего за несколько простых шагов с помощью сервиса международных денежных переводов, поддерживаемого MoMo, деньги будут переведены на счет получателя.

Эксклюзивные данные исследования Western Union показали, что ошеломляющее число потребителей во Вьетнаме (81%) хотят, чтобы поставщики денежных переводов интегрировали свои возможности в одно «суперприложение».

Атиш Шреста, глава подразделения Western Union в Индокитае, Таиланде и Мьянме, сказал, что добавление этого сервиса в экосистему MoMo укрепляет ее позиции ведущей финтех-компании во Вьетнаме.

По его словам, это также подкрепляет недавно объявленную стратегию Western Union Evolve 2025, направленную на предоставление высококачественных, доступных цифровых и розничных финансовых услуг.

До Куанг Тхуан, старший вице-президент MoMo, отвечающий за бизнес-подразделение финансовых услуг, отметил, что с помощью недорогих и быстрых услуг по переводу денежных средств MoMo хочет сблизить людей, преодолев разрыв между вьетнамцами за рубежом и их семьями в стране.

По данным Всемирного банка, Вьетнам входил в топ-10 крупнейших стран-получателей денежных переводов в мире и занимал третье место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, получив в прошлом году около 19 млрд. долл. США.

ВИА/ИЖВ

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