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LEGO начинает набор рабочих в Биньзыонге
В настоящее время на стройке завода LEGO трудятся более 2.000 строителей.
Пребен Эльнеф, вице-президент LEGO Group, генеральный директор компании Lego Manufacturing Vietnam, сообщил, что завод строится в соответствии с планом и ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2024 году.
Заместитель председателя народного комитета провинции Биньзыонг Нгуен Ван Зань заявил, что ожидается, что после ввода в эксплуатацию LEGO Vietnam обеспечит тысячи рабочих мест, а также внесет значительный вклад в доходы бюджета, и в то же время будет способствовать развитию промышленности провинции в экологически чистом и устойчивом направлении.