Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

LEGO начинает набор рабочих в Биньзыонге

18 сентября Центр занятости провинции Биньзыонг сообщил, что LEGO Group с инвестиционным капиталом более 1,3 миллиарда долларов США открыла бюро по подбору рабочей силы для строящегося завода. Офис по набору рабочей силы был открыт на проспекте Биньзыонг в квартале Биньхоа города Тхуан-ан провинции Биньзыонг. По информации совета директоров компании LEGO Vietnam – в первом этапе будут набраны тысячи рабочих для завода в Сингапурском промышленном парке III (Биньзыонг).

В настоящее время на стройке завода LEGO трудятся более 2.000 строителей.

Пребен Эльнеф, вице-президент LEGO Group, генеральный директор компании Lego Manufacturing Vietnam, сообщил, что завод строится в соответствии с планом и ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

Заместитель председателя народного комитета провинции Биньзыонг Нгуен Ван Зань заявил, что ожидается, что после ввода в эксплуатацию LEGO Vietnam обеспечит тысячи рабочих мест, а также внесет значительный вклад в доходы бюджета, и в то же время будет способствовать развитию промышленности провинции в экологически чистом и устойчивом направлении.

ИЖВ/ВИА

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