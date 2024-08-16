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LaoVietBank награжден лаосским государственным орденом труда первой степени
Будучи одним из крупнейших коммерческих банков Лаоса, имея сеть филиалов и операционных офисов в девяти из 18 провинций и городов страны, банк неизменно выполняет свою роль связующего звена для платежей и транзакций между двумя странами с использованием вьетнамских донгов (VND) и лаосских кипов (LAK). Он играет центральную роль в облегчении платежей и решении вопросов для бизнеса в двусторонних сделках, тем самым способствуя укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.
Выступая на мероприятии, исполняющий обязанности управляющего Банка ЛНДР Ватхана Далалой похвалил LaoVietBank за значительные усилия, выдающиеся достижения и позитивный вклад в социально-экономическое развитие Лаоса, а также за его роль в развитии сотрудничества и инвестиций между Лаосом и Вьетнамом.
Ватхана Далалой обозначил основные задачи, на которых должен сосредоточиться LaoVietBank в предстоящий период, включая реализацию стратегии развития бизнеса на период 2021-2025 гг. с перспективой до 2030 г., укрепление возможностей управления системой, повышение качества кредитов, внедрение инноваций и применение передовых технологий в банковской деятельности, а также укрепление финансового потенциала.
Заместитель губернатора Государственного банка Вьетнама Дао Минь Ту также отметил выдающиеся достижения банка в содействии социально-экономическому развитию Лаоса и подчеркнул, что LaoVietBank неизменно является пионером в банковском сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом, эффективно реализуя политику и направления своих сторон, государств и правительств, и предоставляя удобные и современные финансовые услуги своим клиентам.
В знак признания его усилий и позитивного вклада за последние 25 лет партия и государство Лаоса наградили банк несколькими престижными наградами, включая Орден независимости третьей степени, Орден труда первой, второй и третьей степеней, Орден дружбы, а теперь и Орден труда первой степени.
По этому случаю LaoVietBank был также награжден Почетной грамотой Государственного банка Вьетнама за позитивный вклад в укрепление и развитие отношений между Вьетнамом и Лаосом.