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Lao Airlines возобновит прямые рейсы в город Дананг

30 марта Lao Airlines возобновит полеты из столицы Вьентьяна в прибрежный город Дананг во Вьетнаме с частотой 2 рейса в неделю по четвергам и субботам.
  Фото для иллюстрации. Источник: Lao Airlines
Коммерческий директор Lao Airlines г-н Нуденг Чантафазук сказал, что до пандемии маршрут Вьентьян-Дананг был популярен среди туристов, и возобновление этого маршрута направлено на удовлетворение растущего спроса путешественников в регионе после снятия всех ограничений на поездки.

Lao Airlines ранее летала в Дананг с транзитами в Паксе, Тямпасак, Южный Лаос, используя самолеты ATR72-600. Теперь авиалинии будут использовать самолет A320 с ожидаемым временем в пути 1 час 15 минут и стоимостью билета в оба конца около 4,8 млн. кипов (приблизительно 290 долл. США).

Дананг описывается в лаосской прессе как известное место с пляжными курортами, где любят отдыхать туристы из Японии, Китая и Кореи.

Оценивая этот маршрут, г-н Нуденг сказал: «Вьентьян-Дананг — важный маршрут для туризма Лаоса. Он направлен не только на возрождение туризма в Лаосе, но и на укрепление связей Лаоса с остальным регионом и восстановление экономики».

Ранее Lao Airlines также возобновила полеты в Ханой и Хошимин после того, как 9 мая 2022 года правительство Лаоса вновь открыло страну для международного туризма.

ВИА/ИЖВ

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