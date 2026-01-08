Kитайский ученый высоко оценил активную и сбалансированную внешнюю политику Вьетнама

Такое мнение высказал профессор Чжу Чжэнмин, почетный директор Института исследований Южной и Юго-Восточной Азии при Институте общественных наук провинции Юньнань (Китай), в интервью корреспонденту ВИА в Пекине накануне XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама.

Профессор Чжу Чжэнмин, почетный директор Института исследований Южной и Юго-Восточной Азии при Институте общественных наук провинции Юньнань (Китай), дал интервью ВИА (Фото: ВИА)

По словам профессора Чжу Чжэнмина, в последние годы внешнеполитическая активность Вьетнама значительно возросла, как по частоте, так и по глубине контактов и обменов с другими странами и международными организациями. С 2015 года, а особенно в последние годы, Вьетнам активно проводит визиты на высшем уровне, расширяет двусторонние и многосторонние рамки сотрудничества, что ясно демонстрирует инициативу высшего руководства страны в укреплении и расширении внешнеполитических связей.

С региональной точки зрения, Вьетнам определяет приоритеты внешней политики с соседними странами, поддерживает и развивает стабильные отношения с Лаосом, Камбоджей и Китаем. Наряду с этим, Вьетнам проявляет гибкий и сбалансированный подход в отношениях с крупными державами. В настоящее время и Китай, и США являются всесторонними стратегическими партнерами Вьетнама. По мнению профессора Чжу Чжэнмина, это приносит практическую пользу в экономической, политической и сфере безопасности, а также способствует повышению роли и статуса Вьетнама в регионе, где происходят значительные изменения.

В рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) роль Вьетнама становится всё более заметной. Вьетнам не только активно участвует в механизмах сотрудничества АСЕАН, но и инициирует многочисленные предложения и инициативы по региональным вопросам. Мнения и рекомендации Вьетнама на заседаниях АСЕАН получают растущее признание и позитивную оценку от стран-участниц, что отражает всё более заметную роль Вьетнама в сообществе Юго-Восточной Азии.

На глобальном уровне отношения Вьетнама с другими странами и международными организациями продолжают расширяться. Вьетнам был избран в ряд ключевых механизмов ООН, включая Совет по правам человека ООН. По мнению профессора Чжу Чжэнмина, участие Вьетнама в этих органах демонстрирует признание международным сообществом усилий и достижений страны в социально-экономическом развитии, а также в обеспечении и продвижении прав человека.

Особо отмечается, что широкая поддержка Вьетнама в Совете по правам человека ООН рассматривается как важное достижение, которое опровергает критику о недостатке демократии или нарушении прав человека в стране. Поддержка большинства государств демонстрирует всё более реалистичное, объективное и сбалансированное восприятие международным сообществом ситуации с правами человека во Вьетнаме.

Китайский ученый подчеркнул, что внешняя политика Вьетнама в последние годы достигла значимых и положительных результатов. Вьетнам последовательно проводит независимую, самостоятельную, многостороннюю и диверсифицированную внешнюю политику, активно и инициативно интегрируется в международное сообщество на всеобъемлющей и глубокой основе. Эта линия соответствует духу партийных съездов и способствует созданию благоприятной международной среды для развития страны в соответствии с социалистическим курсом.