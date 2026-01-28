Kадровый состав Центра обслуживания государственных административных услуг провинции Куангнинь стал более зрелым и устойчивым

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и поинтересовался, а также поддержал кадры, государственных служащих и работников Центра обслуживания государственных административных услуг провинции Куангнинь. Фото: ВИА

Во второй половине дня 27 января Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь посетил и и поинтересовался, а также поддержал кадры, государственных служащих и работников Центра обслуживания государственных административных услуг провинции Куангнинь.

Премьер-министр Правительства выразил радость по поводу возвращения в Центр спустя 13 лет с момента, когда именно в провинции Куангнинь была изучена и создана первая в стране модель Центра государственных административных услуг. Премьер-министр отметил, что за 13 лет кадровый состав стал более зрелым, приобрёл значительный опыт, большую профессиональную устойчивость и более глубокие знания.

Премьер-министр зафиксировал, что по итогам общения граждане и предприятия выражают удовлетворение, поскольку могут оформлять процедуры онлайн или напрямую быстро и удобно, без негативных явлений или «мелкой коррупции».

Выступая перед кадрами, государственными служащими и работниками Центра, Премьер-министр Правительства подчеркнул, что конечная цель деятельности Центра — служить народу, сокращать избыточные административные процедуры, снижать затраты и время на передвижение для граждан.

Одновременно с этим сотрудники должны проявлять проактивное, добросовестное, ответственное и корректное отношение к работе; строго обеспечивать открытость, прозрачность, соблюдение сроков и времени; в случае невозможности решения вопроса по досье необходимо чётко разъяснять причины, ясно информировать граждан о том, какие вопросы могут быть решены, а какие — нет, и в установленные сроки. Центру следует организовать круглосуточный приём документов 24/24 часа, тем самым повышая качество обслуживания населения.

Премьер-министр Правительства также отметил ряд трудностей и проблем в работе Центра обслуживания государственных административных услуг провинции Куангнинь, в том числе сохраняющиеся сложности с безналичными платежами; отсутствие возможности выдачи электронных квитанций; зависимость скорости обработки на системе государственных услуг от программного обеспечения профильных министерств, которое всё ещё работает медленно; а также то, что действующая система государственных услуг пока недостаточно эффективно поддерживает межтерриториальные сопряжённые процедуры на платформах центральных министерств и ведомств.

Премьер-министр Правительства потребовал от провинции Куангнинь в кратчайшие сроки обобщить и направить отчёт о процедурах на портале государственных услуг, по которым сохраняются затруднения, в адрес центральных министерств и ведомств, чтобы Премьер-министр мог своевременно дать указания по их устранению и преодолению ситуации, когда «местная инфраструктура хорошая, но программное обеспечение министерств ей не соответствует».

Это должно способствовать формированию системы данных на портале государственных услуг по принципу «Правильно — Полно — Чисто — Актуально — Едино — Совместного использования» между центральными и местными органами, тем самым повышая качество государственных услуг для граждан и предприятий.

Премьер-министр Правительства обратил внимание руководства провинции Куангнинь на необходимость в ближайшее время разработать политику повышения специальных надбавок для кадров, государственных служащих, работников и персонала Центра с целью предотвращения негативных явлений и обеспечения уровня жизни сотрудников.

По этому случаю Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь пожелал коллективу Центра обслуживания государственных административных услуг и впредь сохранять дух преданности работе, всегда оправдывать доверие народа и вносить вклад в развитие провинции Куангнинь.