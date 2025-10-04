НОВОСТИ
JICA представило кредит на сумму 75 млн долларов США для укрепления кофейной цепочки поставок в Азии
Согласно пресс-релизу JICA, цель кредита - укрепить цепочки поставок, улучшить условия жизни и создать рабочие места для мелких фермеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это достигается за счёт обеспечения стабильных закупок кофе у более чем 60 000 мелких фермеров в Индии, Индонезии, Папуа - Новой Гвинее (ПНГ) и Вьетнаме.
Проект предусматривает финансирование закупок у мелких производителей кофе, а также консультационные услуги, включая поддержку сертификации кофе, пилотные проекты по адаптации к изменению климата и помощь женщинам-фермерам. Эти меры способствуют повышению климатической устойчивости и укреплению гендерного равенства в региональной цепочке создания стоимости кофе.
Во Вьетнаме, втором по величине производителе кофе в мире, данный проект соответствует программе правительства по реструктуризации сельского хозяйства, направленной на повышение добавленной стоимости продукции и обеспечение устойчивого роста, а также плану социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы. В настоящее время экспорт кофе составляет 12,2% общей стоимости сельскохозяйственного экспорта страны.
Кроме того, проект соответствует глобальной повестке развития Японии. В частности, в Коммюнике лидеров G7, принятом в Апулии в июне 2024 года, в качестве одной из целей инициатив «государство - частный сектор» G7 заявлена поддержка глобальной цепочки создания стоимости кофе и мелких фермеров в странах-производителях кофе.
Ясуи Такэхиро, генеральный директор Департамента партнёрств с частным сектором и финансирования JICA, заявил, что данный проект является свидетельством прочных партнёрских отношений, которые JICA выстроила с компаниями ECOM и АБР. Он позволит укрепить цепочку поставок кофе и поможет решить ключевые проблемы, такие как бедность среди сельских фермеров, гендерное неравенство, уязвимость к изменению климата и необходимость создания устойчивых экономических возможностей в регионе.
JICA остаётся приверженной поддержке инклюзивных и устойчивых инициатив развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе через стратегические партнёрства и предоставление инновационных финансовых решений.