Jetstar Airways возобновляет полеты во Вьетнам

Австралийская авиакомпания Jetstar Airways возобновила регулярные рейсы во Вьетнам с 8 апреля после двухлетней приостановки из-за воздействия COVID-19.

Авиакомпания будет выполнять 5 прямых рейсов каждую неделю: 3 по маршруту Мельбурн-Хошимин с 8 апреля и 2 по маршруту Сидней-Хошимин с 9 апреля.

Генеральный директор Jetstar Group Гарет Эванс сказал, что Вьетнам является одним из любимых направлений для австралийцев после Бали в Индонезии.

По его словам, до того, как разразился COVID-19, Вьетнам считался одним из самых быстрорастущих туристических направлений в Юго-Восточной Азии, и с тех пор, как Вьетнам вновь открыл свои границы, авиакомпания получила много заказов.

Хошимин стал 6-м международным направлением, куда Jetstar Airways снова начала полеты с тех пор, как в начале этого года были возобновлены международные операции.