Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

ITE HCMC 2026: 20-летний юбилей ежегодной международной туристической ярмарки во Вьетнаме

15 января заместитель руководителя Национального управления по туризму Вьетнама Нгуен Тхи Хоа Май сообщила, что Международная туристическая ярмарка города Хошимин 2026 года (ITE HCMC 2026) пройдёт с 27 по 29 августа 2026 года в Сайгонском выставочно-конгрессном центре (SECC), город Хошимин.

Мероприятие станет знаковым событием, отмечающим 20 лет проведения ежегодной международной туристической ярмарки во Вьетнаме.

Заместитель руководителя Национального управления по туризму Вьетнама Нгуен Тхи Хоа Май председательствует на онлайн-совещании по вопросам организации ITE HCMC 2026. Фото: TITC

Согласно плану, ярмарка будет включать ряд ключевых мероприятий: очную и онлайн-выставку стендов; программу деловых встреч «Покупатель — Продавец» (B2B) на цифровой платформе; вечер «Вьетнамская ночь»; церемонию открытия; программу для международных покупателей и журналистов; специализированные форумы и семинары, посвящённые представлению приоритетных туристических рынков и обновлению новых туристических трендов; а также день, ориентированный на потребителей туристических услуг.

Помимо основных мероприятий, в этом году ярмарка дополнится серией сопутствующих событий, таких как Неделя гастрономии, моды и цифрового туризма, с разнообразным содержанием и форматами. Эти мероприятия будут сосредоточены на сильных сторонах и уникальной идентичности Хошимина, что позволит повысить общую привлекательность ITE HCMC 2026.

В этом году планируется расширение выставочного пространства для создания дополнительных возможностей для экспозиционной деятельности, B2B-взаимодействия и профессиональной, современной презентации туристических продуктов. Особое внимание будет уделено развитию цифровых форматов выставок и активному применению информационных технологий, что обеспечит современный и интерактивный опыт для участников и посетителей. Наряду с этим участникам рекомендуется тщательно отбирать экспонаты и продукты для демонстрации, подчёркивающие имидж города Хошимина и его туристической отрасли, тем самым внося вклад в укрепление бренда и имиджа Международной туристической ярмарки Хошимина как ведущего туристического и экономического центра страны.

Касаясь темы ITE HCMC 2026, Нгуен Тхи Хоа Май отметила, что Национальное управление по туризму Вьетнама и Департамент туризма города Хошимина продолжат сотрудничество с соответствующими организациями для разработки содержательной темы, отражающей направления развития и приуроченной к 20-летнему этапу становления и роста Международной туристической ярмарки Хошимина.

Тема также должна чётко отражать тренды зелёного и устойчивого туризма, подчёркивать конкурентные преимущества города Хошимина в сфере делового туризма, конференций и выставок (MICE), тем самым подтверждая его роль как ведущего центра проведения международных мероприятий, конференций и ярмарок во Вьетнаме.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Дан старт строительству первого во Вьетнаме завода по производству полупроводниковых чипов

Дан старт строительству первого во Вьетнаме завода по производству полупроводниковых чипов

16 января в зоне высоких технологий Хоалак (Ханой) Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь приняли участие в церемонии начала строительства первого во Вьетнаме завода по производству полупроводниковых чипов — объекта, приуроченного к XIV Всевьетнамскому съезду КПВ.
ПОДРОБНЕЕ

Top