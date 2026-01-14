Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

INTERFAX: Google начнет разработку и производство смартфонов Pixel во Вьетнаме

мериканская Google (принадлежит Alphabet Inc.) начнет разработку и производство новых версий своих флагманских смартфонов во Вьетнаме в этом году, сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на источники.

Google, как и Apple Inc., стремится создать полноценные цепочки поставок за пределами Китая, чтобы сократить зависимость от производства в этой стране.

Как сообщают источники Nikkei, Google перенесет во Вьетнам этап вывода на рынок новых продуктов (new product introductions, NPI) для смартфонов Pixel, Pixel Pro и Pixel Fold. В случае наиболее дешевой версии - Pixel A - NPI продолжится в Китае.

Этап NPI, который включает разработку, отладку и настройку производственных процессов, является ключевым при выводе нового устройства на рынок, отмечает издание. В нем участвуют сотни инженеров самой компании и ее поставщиков; кроме того, требуются крупные инвестиции в оборудование для тестирования и производства устройств.

Несмотря на то, что Google и Apple уже несколько лет работают над диверсификацией цепочек поставок, обе компании по-прежнему проводят NPI для своих устройств в Китае, поскольку в других странах нет столь же развитых цепочек поставок, отмечает Nikkei.

Apple, в свою очередь, наращивает мощности в Индии и Вьетнаме. По данным источников газеты, компания планирует проводить NPI для iPhone в Индии наряду с Китаем.

Источник: Интерфак

