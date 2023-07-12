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Intel продолжит инвестировать во Вьетнам

Америка, Европа, Япония и Индия возобновляют поощрительные программы для бизнеса. Вьетнаму также необходимо изменить и модернизировать программы поддержки бизнеса для привлечения инвестиций. Ким Хуат Оой, вице-президент по производству, цепочке поставок и операциям, а также генеральный директор Intel Products Vietnam, дал вышеупомянутое интервью газете Tuoi Tre после того, как сообщил, что Intel инвестировала 1,5 миллиарда долларов и продолжит инвестировать во Вьетнам.

По его мнению, наряду с преимуществами в стоимости рабочей силы и политической стабильности упорядочение административных процессов и процедур, модернизация стимулирующих программ поддержки бизнеса помогут Вьетнаму привлечь больше инвесторов со всего мира.

Ким Хуат Оой рассказал, что завод Intel Products Vietnam в настоящее время является крупнейшим из четырех заводов сборки и контроля. К концу 2021 года Intel инвестировала 1,5 миллиарда долларов и планирует продолжать инвестировать во Вьетнам.

В настоящее время вьетнамский завод производит процессор Raptor Lake 13-го поколения и процессор Meteor Lake следующего поколения, и на его долю приходится более 50% мирового производства сборки и тестирования. Это очень значительная цифра. Текущие планы Intel, в основном, сосредоточены на упаковке и тестировании.

17 лет назад, когда Intel вошел во Вьетнам, вьетнамское правительство, а точнее руководство Хошимина, имели очень дальний взор, когда убедило Intel приехать и инвестировать во Вьетнам. Intel является первым инвестором в области высоких технологий во Вьетнаме, и правительство оказало большую помощь и поддержку в административном процессе. Ким Хуат Оой считает, что присутствие Intel также помогло Вьетнаму привлечь больше инвесторов в области высоких технологий за эти 17 лет.

Чтобы привлечь больше инвесторов, он считал, что вьетнамское правительство должно пересмотреть действующие программы поддержки бизнеса, особенно льготные налоговые ставки.

Модернизация программ поощрения для поддержки бизнеса станет важным действием, которое правительство Вьетнама должно предпринять для поддержки бизнеса, в дополнение к преимуществам стоимости рабочей силы и политической стабильности.

Во-вторых, Правительству необходимо упорядочить административные процессы и процедуры. Не только для поддержания количества существующих предприятий с ПИИ, но и для поддержки предприятий с ПИИ в будущем.

Ким Хуат Оой также признал, что вьетнамское правительство, а также город Хошимин делают все возможное для дальнейшей поддержки инвесторов ПИИ, особенно стимулов для налога на прибыль корпораций.

Он отметил, что за 4 года работы здесь то, как страна преодолела пандемию COVID-19, очень четко доказало, что когда Правительство сосредоточено и решительно настроено на решение проблемы, несомненно, достигнутые результаты будут неизмеримыми. Поэтому Ким Хуат Оой с оптимизмом смотрит в будущее когда Вьетнам разрешит упомянутые проблемы.

ВИА/ИЖВ

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